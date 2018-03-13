TSK’dan atıldı, Bylock çıktı, serbest bırakıldı, kaçtı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerin’deki (TSK) yapılanması kapsamında örgütün gizli mesajlaşma programı Bylock kullandığı tespit edilen askerlerle ilgili davada ilginç bir olay yaşandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında öğretmen olarak görev yapan ve 26 Ağustos 2016'da ihraç edilen Onur Adıyaman'ın üzerine kayıtlı 3 cep telefonu numarasının birinde Bylock kullanıldığı tespit edildi. Onur Adıyaman İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra 2 Ocak 2017'de hakimlik sorgusu yapıldı. Şüpheli Adıyaman verdiği ifadede Bylock tespit edilen ve adına kayıtlı olan hattı kendisinin kullanmadığını öne sürdü.

13 KİŞİ TUTUKLANDI BİR TEK ONUR ADIYAMAN SERBEST KALDI

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Onur Adıyaman ile birlikte gözaltına alınan 13 kişiyi tutukladı. Onur Adıyaman ise “Kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delil niteliğinde bir belge bulunmadığı” için adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturma 7 Şubat 2017'de tamamlandı. 14 kişi hakkında “Silahlı Terör Örgütü üyeliği” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Bu süreçte Onur Adıyaman'da ele geçen deliller üzerinde incelemeler de devam etti.

İLK DURUŞMAYA KATILDI, ADLİ KONTROL KALDIRILDI

Açılan dava 20 Nisan 2017 yılında başladı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya Akhisar'dan SEGBİS sistemiyle katılan sanık Onur Adıyaman burada ifadesini verdi. Duruşma sonunda ise Onur Adıyaman'ın “Savunması alınmış bulunduğundan duruşmalardan bağışık tutulmasına ve hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına” karar verildi.

KOD ADI ORTAYA ÇIKTI, ARDINDAN KAÇTI

Ancak devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Emniyet, Onur Adıyaman'da ele geçirilen deliller üzerinde yaptığı incelemeyi tamamlayarak 6 Ocak 2018'te tespit tutanağı hazırladı. Hazırlanan tutanakta şahsın 9 Kasım 2014 tarihinde Bylock'a giriş yaptığının ve kullanıcı adının “Alper1” olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Tutanağın dava dosyasına girmesinin ardından mahkeme heyeti sanık Onur Adıyaman hakkında “değişen delil durumu” gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Ancak sanık Onur Adıyaman çoktan firar etmişti. Hakkındaki “adli kontrol hükümlerinin” kaldırılmasının ardından yapılan hiç bir duruşmaya katılmayan firari sanık Onur Adıyaman şimdi aranıyor.