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TSK’dan Kuzey Irak’a operasyon

Irak'ın kuzeyinde TSK tarafından düzenlenen operasyonda 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi...

android-time 10:25 22 Mart 2018
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TSK’dan Kuzey Irak’a operasyon
Irak'ın kuzeyinde TSK tarafından düzenlenen operasyonda 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi...
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