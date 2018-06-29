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TSK’dan son dakika açıklaması

TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi ve Hakkari sınır bölgesine dün düzenlenen hava harekatında biri gri listede bulunan olmak üzere 10 terörist etkisiz hale getirildi" bilgisine yer verildi.

android-time 06:53 29 Haziran 2018
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TSK’dan son dakika açıklaması
TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi ve Hakkari sınır bölgesine dün düzenlenen hava harekatında biri gri listede bulunan olmak üzere 10 terörist etkisiz hale getirildi" bilgisine yer verildi.

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Kani ve Rash ile Hakkari sınır bölgesine dün düzenlenen hava harekatlarında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde yer alan Hakurk, Kani ve Rash ile Hakkari sınır bölgesine dün hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

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Açıklamada, söz konusu hava harekatlarında biri gri listede bulunan “Hamza” kod adlı Ahmet Taşçı olmak üzere, bölücü terör örgütü mensubu 10 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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Son güncelleme: android-time 09:3829.06.2018
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