TSK’dan son dakika açıklaması!

TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında, 'Irak kuzeyi Zap ve Hakkâri sınır bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütü mensubu 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir' denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Zap ve Hakkari’de gerçekleştirilen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütü mensubu 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

VALİLİK 4 TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Hakkari'nin Yüksekova kırsalında İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) tespit ettiği 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “23 Haziran 2018 günü Yüksekova ilçesi Buzul Dağları Arsan Bölgesinde İHA ile tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu icra edilen hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından birinin örgütün üst düzey sorumlularından olduğu değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi. İHA