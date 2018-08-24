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Tüfekle şakalaşırken 1 aylık eşinin ölümüne neden oldu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Suriyeli Seyfullah İ.'nin (21), şakalaşırken kazaen ateş alan av tüfeğinden çıkan saçmalar 1 aylık eşi Mine İ'ye isabet etti. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

android-time 19:05 24 Ağustos 2018
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Tüfekle şakalaşırken 1 aylık eşinin ölümüne neden oldu
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Suriyeli Seyfullah İ.'nin (21), şakalaşırken kazaen ateş alan av tüfeğinden çıkan saçmalar 1 aylık eşi Mine İ'ye isabet etti. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Altınova Mahallesi’nde meydana geldi. Suriyeli Seyfullah İ., geçen ay evlendiği Mine İ. ile av tüfeğiyle şakalaştı. Bu sırada kazaen ateş alan tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Mine İ., ağır yaralandı.

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TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi’ne götürülen Mine İ., acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mine İ.’nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma tüfeğe el koyarken, eşinin ölümüne neden olan Seyfullah İ.’yi gözaltına aldı. DHA

Son güncelleme: android-time 19:2424.08.2018
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