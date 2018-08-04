Tuğgeneral Ahmet Biçer’in görev süresi uzatıldı

Tümgenerallik sırasında olan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu 2017 Anayasa referandumu öncesi Bandırma’da askeri törenle karşılayan, 6. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ahmet Biçer’in görev süresi 2. kez ve bir yıl süreyle daha uzatıldı. Biçer’e askeri tören düzenlemesi sonrası “Uyarı cezası’’ verilmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu referandum çalışmaları sırasında 13 Nisan 2017 günü Bandırma'ya gitmiş ve uçağı Bandırma Hava Üssüne inmişti. Üs komutanı Biçer de CHP liderini askeri törenle karşılamıştı. Bunun üzerine Biçer hakkında Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından inceleme başlatılmıştı.

Biçer'in karşılama konusunda bağlı bulunduğu Eskişehir Hava Üs Komutanlığı'ndan görüş aldığı belirlendi ve protokol listesinde olan ana muhalefet liderinin karşılanmasında ‘'Kusur'' görülmedi. Geçen yıl Tuğgenerallikte bekleme süresi dolan Biçer, bir yıl temdit almıştı. Bu yıl da 2. temdit verilerek görev süresi uzatıldı. Biçer'in Tümgeneralliğe terfisi, gelecek yılki YAŞ toplantısında değerlendirilecek.

13 KOMUTANA TEMDİT

Bu yılki YAŞ toplantısında toplam 13 amiral ve generalin görev süresi uzatıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Şeref Öngay, Şırnak 23’üncü Piyade Tümeninin Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Tuğgeneraller Halil Soysal, Sıtkı Varlı, Tevfik Algan, Necdet Tuna, Ufuk Demirkılıç ve Celalettin Bacanlı bir yıl daha bulundukları rütbede görev yapacaklar.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin'in, Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Nihat Kökmen ile, Tümgeneral Ali Çetinkaya ile Tuğgeneraller Ahmet Biçer ve İmdat Bahri Biber'in görev süreleri birer yıl uzatıldı.