Tüm hafta güzel giderken hafta sonu bozacak! İşte Meteoroloji’den son hava durumu haberleri…

Türkiye bahara giriş yaparken hava durumu detayları merak ediliyor. Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine göre tüm hafta güneşli seyredecek hava, hafta sonuyla birlikte bozmaya başlayacak. Yurdun batısından yağmur haberleri gelecek...

Baharla birlikte güneşli günler başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre hafta sonuna kadar yurdun büyük kısmında açık bir hava hakim olacak. Son dakika tahminlerine göre hafta sonu Türkiye’nin batı bölümlerinden yağmur haberleri gelmeye başlayacak.

TÜM HAFTA GÜNEŞLİ, HAFTA SONU YAĞMUR GELİYOR…

Yurdun batısında yaşayan ve hafta sonu için dışarıya çıkma planları yapan vatandaşları üzecek haberler geldi. Tüm hafta güneşli giden hava hafta sonu yağmurlu olacak. İşte yurtta 5 günlük hava durumu…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji’nin tahminlerine göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’in kıykesimlerinde sis ve pus hadisesi, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise Batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde artacağı tahmin ediliyor.