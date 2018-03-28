Tüm yurtta etkili! Yağmur, toz, çamur sürüyor… Meteoroloji verileriyle Türkiye’den il il hava durumu haberleri

Kış geride kalırken Türkiye toz taşınımıyla mücadele ediyor. Yer yer Türkiye'nin birçok şehrini etkileyen toz, çamurlu bir yağışa sebep olarak görüş mesafesini de düşürüyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde yağışlar etkili olacak. İşte tahminlere göre il il hava durumu detayları...

Dün İstanbul’da etkili olan ani yağış bugün de yurdun birçok bölgesinde kendini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bugün İzmir hariç yurdun büyük kısmında yağış bekleniyor. Toz taşınımı da yer yer etkili olacak ve hayatı olumsuz etkileyecek.

TÜRKİYE YAĞIŞ ALTINDA

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İzmir çevreleri hariç tüm yurtta yağış bekleniyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların ; gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz ile Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Hatay çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara’nın doğusunun yer yer sisli ve puslu olacağı tahmin ediliyor.

MARMARA VE EGE SERİNLİYOR, YURDUN GERİ KALANI ISINIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Marmara ve Ege’de 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

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BAZI BÖLGELER İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için kuvvetli rüzgar ile birlikte toz taşınımı uyarısı yaptı. Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini aktardı. Rüzgarların güneyli yönlerden saatte 30 ile 60 kilometre arasında kuvvetli esebileceğini de bildiren merkezin açıklamasında;”Rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi ve toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”denildi.

BAZI ŞEHİRLERİMİZDE HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 20

İstanbul: Çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 21

Bursa: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor) 26

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor) 23

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 13

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 26