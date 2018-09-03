Tuna’dan yerli ve milli ürün çağrısı

ABD ile Türkiye arasında yaşanan krizin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Amerikan mallarına boykot çağrısına bir destek de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’dan geldi. Tuna belediye birimlerine, yerli ve milli ürün kullanımına geçilmesine ilişkin genelge gönderildi.

Genelgede ”Son zamanlarda ülkemizin milli birlik ve beraberliğine yönelik siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda planlı saldırılar yapılmakta ve saldırılar hız kazanmaktadır. Bu saldırıları bertaraf etmek için Ankara halkına hizmet üreten ve bu hizmetlerin ifası için kamu kaynağı kullanan belediyemize ve belediyemiz çalışanlarına önemli görev ve sorumluluk düşmektedir” denilerek şu görüşlere yer verildi:

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”Yerli ve milli üretimin arttırılması, desteklenmesi ve yerli ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması öncelikli hedefimiz haline gelmiştir. Böylece hem ülke ekonomisine katkı sağlanacak hem de dış kaynaklı saldırıların etkileri en aza indirilecektir. Belediyemizin tüm birimleri, EGO ve ASKİ Genel Müdürlükleri ile belediyemize bağlı şirketler ve bu şirketlerin iştiraklerince mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde yerli malı tercihine azami riayet edilecek, varsa yabancı ürün ve hizmetlerin yerine yerli ve milli olanları kullanılacaktır”

İsrafın önüne geçecek her türlü tedbirin alınması talimatını da veren Tuna, “Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, işgücü, kaynak, elektrik ve su, akaryakıt, araç, haberleşme, elektronik ve bilgisayar sistemleri, kırtasiye ve demirbaş, temsil ağırlama ve tören giderlerinde azami tasarruf ilkelerine riayet edilmesi ve israfa yol açmayacak şekilde hareket edilmesi sağlanacaktır” dedi. Son olarak 19 Ağustos tarihinde Tuna'nın talimatıyla Ankara Halk Ekmek Fabrikası Satış Mağazalarında, ABD markalı unlu mamul satışına son verilirken, bu ürünler raflardan da kaldırılmıştı.