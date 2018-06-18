Tuncay Özkan da KHK mağduru

Ergenekon mağduru, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın, eski sahibi olduğu Kanal Türk TV’nin satışından hakkını almak için yürüttüğü hukuk mücadelesi, KHK’ya takıldı. 23 Temmuz 2016’da yayınlanan KHK ile FETÖ ile bağlantılı olan tüm kurum ve kuruluşlara el konuldu ve alacak verecek işlemleri de OHAL sonrasına kaldı.

Tuncay Özkan SÖZCÜ'ye ‘'Cemaat alın terimi gasp etti. O kanalı geri almak için başlattığım hukuk mücadelesi de KHK düzenlemesi nedeniyle OHAL sonrasına kaldı. Başıma ne geldiyse cemaat ve ortakları yüzünden geldi'' dedi ve şunları söyledi:

‘'668 sayılı KHK ile ‘Kapatılan yayın kuruluşlara ait olan taşınırlar ve her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz' düzenlemesi getirildi. Lisansı RTÜK tarafından iptal edilen FETÖ'nün TV kanalları arasında Kanal Türk de bulunuyor. Cemaat alın terimi gasp etti. O kanalı geri almak için başlattığım hukuk mücadelesi de KHK düzenlemesi nedeniyle OHAL sonrasına kaldı. OHAL öncesi yargıya yapılan operasyonlar nedeniyle mahkeme süreci zaten uzamıştı. Başıma ne geldiyse başıma cemaat ve ortakları yüzünden geldi''