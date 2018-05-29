Reklam yerine Erdoğan çıkınca Özkan, Şirin Payzın’a ders verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ı konuk eden CNN Türk televizyonunda ilginç anlar yaşandı. Reklam arası denilerek yayına ara veren kanal, Tayyip Erdoğan'ı canlı yayınladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu ‘Ne oluyor' programına konuk oldu.

Sayılı günlerin kaldığı 24 Haziran'daki seçimleri değerlendiren Tuncay Özkan, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ÖZKAN'IN SÖZÜNÜ KESİP ERDOĞAN'I YAYINLADILAR

Şirin Payzın, partisinin seçim çalışmalarını anlattığı sırada “reklam arasına gidiyoruz” diyerek Özkan'ın sözünü kesti. Kanal yayınına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam etti.

“BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM”

Özkan, reklam sonrası duruma tepki gösterdi. Meslek hayatında böyle bir şeye ilk kez tanık olduğunu belirten Özkan, “Benim seyircimin arasına Recep Tayyip Erdoğan reklamı aldınız. 20 yıl kadar televizyonculuk yaptım, böyle bir şeye ilk defa tanıklık oluyorum. Sadece size saygım nedeniyle burada oturdum” ifadelerini kullandı.

Özkan şöyle devam etti:

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“Televizyon kurumları, özellikle siyasiler arasında bu tür rekametlere çok dikkat ederler. İzleyicilerini eğer kendileri korumazlarsa konukları korurlar. Ama bu çok yanlış bir şeydir. CHP Genel Başkan Yardımcısı konuşurken araya Adalet ve Kalkınma Partisi’nin genel başkanını reklam olarak koymak yanlıştır”

TRT’YE SERT TEPKİ

Özkan, TRT’nin siyasilere yayınlarında ne kadar yer verdiğini canlı yayında okudu. Özkan şunları söyledi:

“TRT ne halkından utanıyor ne de Allah’tan korkuyor. Size bir rakam okumak istiyorum. 14 ile 24’ü arasında siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adaylarına ne kadar yer verildiğini okuyacağım.

CUMHUR İTTİFAKI VE RECEP TAYYİP ERDOĞAN

TRT 1: 2 saat 35 dakika 59 saniye,

TRT Haber: 15 saat 25 dakika 22 saniye,

TRT 6: 10 saat 27 dakika,

Genel toplamı 28 saat,28 dakika 21 saniye

CHP VE MUHARREM İNCE

TRT 1: 23 dakika, 43 saniye,

TRT Haber: 2 saat, 24 dakika 4 saniye,

TRT 6: , 4 dakika,

bize ayrılan süre 2 saat 51 dakika

MERAL AKŞENER

TRT 1: 0

TRT Haber: 9 dakika 30 saniye

TRT 6: 0

Daha ilginci HDP ve Selahattin Demirtaş, bütün kanallarda sıfır. Saadet Partisi ve Temel Karamollaoğlu, sıfır! Hiçbir süre yok. Vatan Partisi ve Doğu Perinçek, bir dakika. Bu kurumu bize kamu hizmeti olarak yutturmaya çalışıyorlar.”