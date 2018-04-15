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Tuncay Özkan’dan olay paylaşım: 1 dakikada AKP’nin Suriye politikası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından AKP'nin Suriye politikasını açıklayan bir dakikalık bir video paylaştı. Videoda, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birbirinden farklı açıklamaları yer alıyor.

Sozcu.com.tr
android-time 20:43 15 Nisan 2018
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından AKP'nin Suriye politikasını açıklayan bir dakikalık bir video paylaştı. Videoda, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birbirinden farklı açıklamaları yer alıyor.

CHP Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından olay yaratacak paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Özkan, daha önce Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’yi eleştiren bir video paylaşmıştı. Şimdi ise Tuncay Özkan, AKP’nin Suriye politikasını eleştiren bir başka videoyu sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

1 DAKİKADA AKP’NİN SURİYE POLİTİKASI

Paylaşılan videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’de yaşananlar üzerine birbirinden farklı açıklamaları yer alıyor. Özkan bu videoyu “1 dakikada AKP’nin Suriye politikası…” adıyla paylaştı.

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Son güncelleme: android-time 21:0415.04.2018
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