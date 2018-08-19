Tunceli’de asırlık ağaçlarda bal gibi katliam!

Tunceli'de balcılık yaptıklarını öne süren baba oğul her sene ellerinde motorlu testere ile şifa verdiğini iddia ettikleri balı çıkarmak için yüzlerce yıllık ağaçları delik deşik ediyor.

Muhteşem doğası ve doğal yaşantısı ile sık sık gündeme gelen Tunceli’de ağaç balı toplayıcıları rastgele seçtikleri ağaçları oyarak kilosunu uçuk rakamlara sattıkları balları bulmak için doğaya zarar veriyor. Gövdelerine devasa delikler açılan ağaçlar kurumaya terk ediliyor.

Bölgede bu işi yapan Cemal Halisdemir, oğluyla birlikte meşe ormanlarını gezerek arıların bal yapabileceği ağaçları tespit ediyor. Daha sonra işaretlenen asırlık ağaçlardan bal çıkarmak için motorlu testere ile ağaçlara oyuklar açıyor, bal toplayıcılığı yapıyor.

‘BURALARDA 200-300 YILLIK AĞAÇLAR ÇOK FAZLA’

Cemal Halisdemir, ormanlık alanda arıların bal yapacağı ağaçların tepsiti konusunda “Nisan ayı itibari ile ben bizim köyün yakınlarında bulunan Şişik Ormanları başta olmak üzere bölgedeki meşe ormanlarını günlerce geziyorum. Arı daha çok meşe ağaçlarının gövdesinde yuva yapar. Buralarda 200-300 yıllık kalın gövdeli meşe ağaçları çok fazla, biz bu ağaçları hiç kesmeyiz, sadece budarız. Meşe ağaçlarının gövdeleri kalınlaşınca içleri çürüyerek boşluklar oluşuyor, arılar da bir giriş bularak bu ağaç gövdeleri içinde yuva yapıyorlar. Ağaçları günlerce tek tek gezerek, arı yuvalarını tespit ederek ağaçları işaretliyorum. Her yıl en fazla 5-6 ağaç balı üreten arı yuvası buluyorum” dedi.

DHA