Tunceli’de öğrenci servisi 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, kontrolden çıkan öğrenci servisinin 200 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü Yasin Top hayatını kaybetti, 7 yaşındaki öğrenci Emre Yılmaz yarandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Doğalan köyü yakınlarında meydana geldi. Yasin Top yönetimindeki 62 AN 071 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, servistekileri kurtarmak için seferber oldu. Servis sürücüsü Yasin Top, olay yerinde hayatını kaybederken, 7 yaşındaki öğrenci Emre Yılmaz ise çevredekilerin yardımıyla araç içerisinden yaralı olarak çıkarılarak Çemişgezek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yılmaz, buradaki tedavisinin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA