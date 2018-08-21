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Terör örgütü PKK’dan hain tuzak: Mayına basan kadın ağır yaralandı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı iki köy arasındaki patika yolda meydana gelen patlamada, CHP'nin merhum milletvekili Kamer Genç'in akrabası olduğu öğrenilen Gönül Parlak (45) ağır yaralandı. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada Gönül Parlak'ın patikada yürürken meydana gelen patlamada yaralanmasına yolaçan patlamanın, terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış mayından kaynaklandığını bildirdi.

android-time 20:13 21 Ağustos 2018
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Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı iki köy arasındaki patika yolda meydana gelen patlamada, CHP'nin merhum milletvekili Kamer Genç'in akrabası olduğu öğrenilen Gönül Parlak (45) ağır yaralandı. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada Gönül Parlak'ın patikada yürürken meydana gelen patlamada yaralanmasına yolaçan patlamanın, terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış mayından kaynaklandığını bildirdi.

Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyünde yakınının mezarını ziyaret eden Gönül Parlak, saat 18.00 sıralarında komşu köy Doğantaş’a patika yoldan giderken patlama meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen patlamada Parlak ağır yaralandı. Köylülerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Gönül Parlak, hastaneye kaldırıldı. Parlak daha sonra helikopter ile Elazığ’a sevk edildi.

Gönül Parlak’ın İstanbul’da oturduğu, bayram ziyareti için Tunceli’ye geldiği, merhum milletvekili Kamer Genç’in ve CHP Eyüp eski ilçe başkanının akrabası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

VALİLİK: TERÖR MENSUPLARINCA TUZAKLANMIŞ MAYIN

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada Gönül Parlak’ın patikada yürürken meydana gelen patlamada yaralanmasına yolaçan patlamanın, terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış mayından kaynaklandığını bildirdi. Valilik açıklaması şöyle:

“21 Ağustos 2018 Tarihinde  Nazımiye Ramazan Köy Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış mayına bir kadın vatandaşımızın basması sonucu mayın infilak etmiş vatandaşımız ağır yaralanmıştır. Bölgeye derhal AFAD ve 112 ekiplerimiz gönderilmiş, vatandaşımız bölgeden Valiliğimizce tahsis edilen helikopter ile alınarak Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir.”

Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu alandan alınan Parlak, Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in talimatıyla bölgeye gönderelen jandarma helikopterine yetiştirildi. Yaralı kadın helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İHA

Son güncelleme: android-time 22:5921.08.2018
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