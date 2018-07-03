Tunceli’de sıcak çatışma! 2 terörist öldürüldü

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde dün geceden beri sürdürülen çatışmada 2 terörist ölü ele geçirildi. Bölgede çatışmanın sürdüğü bildirildi..

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca, açlıktan vatandaşlarımızın yiyecek ve içeceklerini gasp eden teröristlere yönelik başlatılan operasyon kapsamında çıkan sıcak temasta, 2 bölücü terör örgütü mensubu erkek terörist, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği, 1 Adet Kanas Keskin Nişancı Tüfeği olmak üzere silah ve teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.