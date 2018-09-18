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Tunceli’de toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi.

android-time 00:12 18 Eylül 2018
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Tunceli’de toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK'ya yönelik Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK’ya ağır bir darbe daha indirildi. Tunceli’de düzenlenen operasyonlarda toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarla ilgili Tunceli Valiliğinden de açıklama geldi. Açıklamada, “17 Eylül 2018 tarihinde İl Jandarma Komutanlığımızca eylem yapma hazırlığı içerisinde bulunan teröristlere yönelik yapılan operasyonda gündüz Tunceli Pülümür kırsalında 4, gece Tunceli-Ovacık kırsalında 6 terörist, toplamda 10 BTÖ mensubu terörist hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmişlerdir” denildi.

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Bölgede operasyonun sürdüğü belirtilen açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam ettiği kaydedildi. İHA

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