Tunceli’nin 3 ilçesinde yangın

Tunceli’ye bağlı Ovacık, Hozat ve Kemişgezek ilçelerinde 5 gündür devam eden orman yangının önü alınamıyor.

Sözcü’ye konuşan Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu: ‘'Yangını imkanlarımızla söndürmemiz zor'' dedi ve ilgili birimlerin daha fazla gecikmeden olaya el koymasını istedi. Değişik ilçelerde aynı saatlerde çıkan yangını süren güvenlik operasyonları nedeniyle ilk 3 gün müdahale edilemedi operasyonların tamamlanması üzerine Hozat ve Ovacık belediyeleri kendi imkanları ve vatandaşların desteği ile yangına müdahale etmeye çalışıyor.” dedi.

Maçoğlu sözlerini şöyle sürdürdü “Türkiye’nin neresinde olursa olsun ormanlar milli servetimizdir hepimizin buna duyarlı olmamız gerekiyor. Batı da orman yangınlarına gösterilen duyarlılığın ilimize de gösterilmesini istiyoruz. Milli servetimizin göz göre göre yanması bizi de yakıyor.'