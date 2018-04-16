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Tüneldeki zincirleme kaza kamerada

Üsküdar'da Tantavi tünelinde bu sabah kazaya karışan 3 araçtan biri takla attı. Kazada bir kişi yaralanırken, takla atan araçta bulunan bebek ile sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

android-time 18:10 16 Nisan 2018
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Üsküdar'da Tantavi tünelinde bu sabah kazaya karışan 3 araçtan biri takla attı. Kazada bir kişi yaralanırken, takla atan araçta bulunan bebek ile sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, hızla gelen bir aracın oluşan trafik nedeniyle duran önündeki araca çarparak yan dönüp takla atıyor.

Arkadan gelenler durdurdukları araçlarından inerek takla atan araçtaki sürücüye yardım için koşuyor. Takla atan aracın etrafından bir anda kalabalık oluşuyor.

DHA

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Son güncelleme: android-time 18:1616.04.2018
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