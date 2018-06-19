Turcoin dolandırıcıları yakalandı

Eskişehir'de düzenelenen operasyonda Turcoin dolandırıcısı 2 şüpheli otoparkta yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Nitelikli Dolandırıcılık' suçunun önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında, Turcoin dolandırıcısı 2 şahıs yakalandı.

Şahıslardan biri ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Muhammet S. adli şüpeli adli makamlara sevk edildi.

MADDİ DEĞERİ YÜKSEK BİRÇOK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 73 bin 300 lira, 600 dolar, 7 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet harddisk, 1 adet ruhsatsız silah, 35 adet 9 çarpı 19 milimetre çapında MKE yapımı ve farklı marka fişek, 14 adet Turcoin ibareli sembolik reklam amaçlı hazırlanmış metal obje, farklı bankalara ait dekontlar ve şirkete ait çok sayıda doküman ile 2012 model marka lüks araç ele geçirildi. İHA