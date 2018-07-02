Turcoin dolandırıcılığında yeni gelişme

Kocaeli'de, dijital para sistemine yatırım yapma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kripto para “Turcoin” işleminde kazanç vaadiyle çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Hipper AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet S. ile ortağı “Turcoin” kripto para birimi kurucusu Sadun K’nın da bulunduğu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammet S. ve ortağı Sadun K. tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol hükümlerince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin söz konusu şirketlerin Kocaeli ve Eskişehir’deki adreslerinde inceleme yaptığı, konuya ilişkin önümüzdeki günlerde Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının açıklama yapacağı öğrenildi. AA