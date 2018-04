Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası, yurt genelinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'nın 173 yıl dönümü Türkiye genelinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

EMNİYET’TEN ANITKABİR’E ZİYARET

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet personeli, Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, daire başkanları, öğretim üyeleri ve polis müdürleri Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Aslanlı Yol’dan yürüyerek Anıtkabir’e geldi. Bakan Soylu mozoleye çelenk koyduktan sonra saygı duruşundan bulunuldu. Ardından beraberindeki heyet ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Soylu, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk; köklü devlet geleneğinin gurur kaynağı kurumlarından birisi olan Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173’üncü yılı münasebetiyle huzurlarınızda bulunuyoruz. Vatanın selameti, milletimizin can ve mal emniyeti için kendi can dahil her türlü fedakârlığa hazır olan Türk Polis Teşkilatı, ilk günkü heyecanla ama çağın gerektirdiği bütün teknik donanım ve modern anlayışla, bugün de görevinin başında, aziz milletimizin hizmetindedir. 21’inci yüzyılın sadece teknoloji anlamında değil, maalesef suç ve suç türleri anlamında bizlere sunduğu gelişme karşısında Türk Polisi, dünden farklı olarak bugün ortaya koyduğu çalışmalarla sınırları aşan bir etkiye sahiptir. Yaptığı uyuşturucu operasyonlarıyla hem kendi gençliğimize hem dünya gençliğine, terörle mücadelede göstermiş olduğu kahramanlıkla sadece iç güvenliğimize değil dünyanın güvenliğine yönelmiş tehditlere karşı önemli bir duruş ortaya koyan polisimiz, dün olduğu gibi bugün de hakkın ve haklının yanında kararlı, vicdanlı ve başarılı bir duruş ortaya koymaktadır. Her ne kadar bu iki konunda küresel meslektaşları aynı hassasiyeti göstermeseler de; teröristi koruyup uyuşturucu meselesine kör baksalar da Türk Polisi, suç ve suçluyla mücadelesine her düzeyde aralıksız devam edecektir.”

ADANA’DA KUTLAMALAR

Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 173.yıldönümü nedeniyle Adana'da düzenlenen törenlerin ilki sabah Atatürk Parkı'nda başladı. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın Atatürk Anıtına çelenk koyduğu törende Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenlere Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile kamu kuruluşlarının temsilcileri ile polisler katıldı.

Bu yıl 6-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası nedeniyle de polisler tarafından Kızılay' a kan bağışında bulunuldu, şehitlikler ziyaret edildi ve şehitlerin aziz hatıralı için mevlit okutuldu.

ÇANAKKALE’DE TÖRENLER

Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni düzenlendi. Törene Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve polisler katıldı. Tören, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve Emekli Polis Derneği’nce Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı.

Daha sonra Saygı Duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören son buldu.

BİLECİK

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören saat 10.00'da Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve Bilecik Polis Eğitim Merkezi Müdür Vekili Murat Soysay tarafından Atatürk anıtı önüne çelenk sunulmasıyla başladı.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören son buldu.

ERZURUM

Oltu Hükümet Meydanında gerçekleştirilen resmi törende ise Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Müdür Vekili Enis Şimşek tarafından çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte hükümet meydanındaki tören sona erdi.

Daha sonra Emniyet Müdür Vekili Şimşek ve törene katılan polis memurları Oltu Aslanpaşa Şehitliğine giderek şehit mezarlarını tek tek ziyaret edip Fatiha okudu.

Şehitlik ziyareti sonrası 10 Nisan Polis Haftası kutlama programı sona erdi.

ORDU

Ordu'da, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, Ordu İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği (POLŞAD) Başkanı Şenel Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, toplu fotoğraf çekimi ile devam etti.

Çok sayıda emniyet mensubu ve polis özel harekat timinin katıldığı törende, Altınordu İlkokulu öğrencileri polislere, üzerinde “Dualarımızdasınız” yazılı ve ay-yıldız işlemeli beyaz mendil hediye etti.

KAYSERİ

Düzenlenen etkinlikler kapsamında, Kayseri protokolü polis sergisini gezdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından burada kurulan çadırda açıklama yapan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, “10 Nisan Polis Günü tüm polislerimize kutlu olsun. Polisimiz mesai mefhumu gözetmeden, gerektiğinde 48 saat hiç uyumadan görev yaptıkları zamanlarda oluyor. Ülkemizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu en üst noktada yapmaya çalışıyor. El birliği ile vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için, mal ve can güvenliğini sağlamak için polisimiz 24 saat esasına göre görev başındadır. Polisimiz bu anlamda fedakarlık içerisinde fedakarca görev yapmaktadır. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi, son zamanda Afrin'de şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızı, polis teşkilatımızda olan arkadaşlarımızı ve jandarma teşkilatından arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Geride kalan yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

