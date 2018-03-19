Türk siyasetine ‘Hızla kendime çeker, öper, oyunu da alırım’ ifadesine bıraktı

Türk siyasetinin renkli siması Hasan Celal Güzel, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ardından bugün hayata veda etti. 73 yaşında hayata veda eden Güzel aktif siyaset yaptığı dönemlerde 'herkesi öperek' yeni bir akım başlatmıştı. Güzel Ankara'da seçim çalışması yaptığı günlerde sokaklarda yakaladığı vatandaşları yakalayıp kendine çekip öpüyor ve bu şekilde oy toplamaya çalışıyordu. Usta siyasetçinin bu taktiği Türk siyasetinde unutulmazları arasında yer etti.

Güzel, Ankara’da seçim çalışması yaptığı dönemde herkesi yakalayıp öpüyordu. Hatta Güzel’in ismi bu taktiği nedeniyle vatandaşlar arasında ‘önüne geleni öp parti başkanı’ olarak anıldı.

Güzel’in öpücük taktiği siyaset hayatında beklenen başarıyı getiremedi. Başbakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Ekonomik ve Sosyal İşler Bakanlığı, İZDK Genel Müdür Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği ve Müsteşar Yardımcılığı, DPT Genel Sekreterliği ve Müsteşar Vekilliği ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı, Başbakanlık Müşteşarı görevlerinden sonra 1986 Yılında girdiği ara seçimlerde Anavatan Partisi’nden (ANAP) Gaziantep Milletvekili seçildi ve Turgut Özal Hükümeti’nde, Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev aldı.

23 Kasım 1992’de Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) kurdu ve Genel Başkan seçildi. Ancak kısıtlı imkanları ve Türk siyasetine getirdiği ‘yakalayıp öperim’ taktiği de Güzel’e beklenen başarıyı getirmedi. Arka arka seçim yenilgilerinden sonra partisi siyaset meydanında eriyip gitti.