Türk Telekom böyle battı! Filmler filmler…

Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Tivnikli’nin kardeşinin yapım şirketinin çektiği filmin ana sponsoru Türk Telekom oldu. Gişede çakılan filme Kültür Bakanlığı da yapım desteği verdi.

Batan Türk Telekom'un yönetim kurulu üyesi Abdullah Tivnikli'nin kardeşinin yapım şirketinin çektiği filme Türk Telekom ana sponsor oldu. “Dinle Neyden” isimli film 2008'de vizyona girdi. Filmin yapımcısı olan Phs Film Prodüksiyon Anonim Şirketi'nin sahibi ise Mustafa Sıddık Tivnikli. Türk Telekom'un ana sponsor olduğu filme Kültür ve Turizm Bakanlığı da destek verdi. Bakanlıktan 350 bin TL alan yapım, o yıl bakanlığın en yüksek bütçe ayırdığı film oldu. En yüksek yapım desteği alıp en az gişe yapan filmler arasına giren film gişede çakıldı. 28 bin kişi tarafından izlenen film 202 bin TL gişe hasılatı yaptı.

2004 yılında 2.2 milyar lira net kârı olan, 2005 yılında ise kasasında 2 milyar dolarla 6.5 milyar dolara özelleştirilen Türk Telekom, borç batağına saplanınca kredi aldığı hisseleri Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası’na verildi.

DOKUZ YIL SONRA KAPATTI

Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olan Abdullah Tivnikli'nin kardeşi Mustafa Sıddık Tivnikli, Phs Film Prodüksiyon Anonim Şirketi'ni 2004 yılında kurdu. 100 bin TL sermayesi olan şirket Türk Telekom'un ana sponsor olduğu ‘Dinle Neyden' isimli filmi çektikten sonra sinema filmi yapmadı. 2017 yılında ise kapatılan şirketin ortakları arasında Sebahattin Er ve Mehmet Şahin yer alıyordu. Mehmet Şahin, Abdullah ve Mustafa Sıddık Tivnikli'nin ortak olduğu Eksim Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış Anonim Şirketi'nin de büyük ortaklarından biri.



GİŞEDE ÇAKILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 350 bin TL alan yapım 2008 yılının ekim ayında vizyona girdi. Film ilk hafta 6 bin 662 tarafından izlendi ve 58 bin 843 TL hasılat yaptı. Toplam on dört hafta vizyonda kalan ‘Dinle Neyde' isimli yapım sinema salonlarında toplamda 28 bin 269 kişiye ulaştı. Filmin toplam hasılatı ise 202 bin 834 TL oldu. Vizyona girdiğinde 75 salonda gösterilen film bir hafta sonra 39 salona düştü. Yedinci haftanın sonunda ise sadece bir salonda gösterilen filmi o hafta sadece dokuz kişi izledi.



‘DİNLE NEYDEN' FİLMİNİN KONUSU

“Dinle Neyden”, 1798 Osmanlı-Fransız savaşının yaklaştığı günlerde, İstanbul'da barış arayan bir avuç insanın çabalarıyla, iki genç Saray mensubu arasında yaşanan duygusal ilişkinin tanığı olan genç bir Mevlevi Dervişinin mistik dünyasını anlatıyor. Mevlevihane defterlerini tutmakla görevli Derviş, aynı zamanda eski bir Osmanlı Paşası olan Nuri Dede efendinin hizmetindedir. Dede efendi ve onun eski dostu olan bazı Fransız diplomatlar yaklaşan harbi önlemeye çalışmaktadır. Gayriresmi olarak sürdürülen bu çalışma, Sultan III.Selim'in kız kardeşi Beyhan Sultan'a ait Sahilsaray'da gerçekleştirilmektedir. Rahatsızlanan Dede efendiye, diplomatik müzakereler sırasında eşlik eden Saray Tabibi Halil ile Beyhan Sultan'ın yardımcısı Gülnihal Kalfa arasında bir yakınlık yaşanmaktadır. Dede efendiyle birlikte Sahilsaray'a gelen genç Dervişin defteri, tamamına tanık olduğu bu hikaye ile Hz. Mevlana'nın öğretisinden yansıyan satırların bir araya geldiği sayfalarla doludur.