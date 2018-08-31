Türk Telekom ve Turkcell’in ilan ayrımcılığına böyle denir: İŞGÜZARLIK

Çok az satan gazetelere bile 30 Ağustos ilanı verdiler. Bayi satışı en fazla olan SÖZCÜ’ye vermediler. İşte ayrımcılık: Lafa gelince “Hepimiz aynı gemideyiz. Milli birlik olsun” diyorlar ama ayrımcılık yapıyorlar. Turkcell ile Telekom, gazetelere Zafer Bayramı ilanı verdi. Ancak büyük bir işgüzarlık yaptılar. Bayi satışı en fazla olan SÖZCÜ dahil muhalif basına ilan vermediler. Dahası Telekom’un ilanında Atatürk’ün ismi bile geçmedi. Şimdi merak edilen şu: Bu işgüzarlığın sorumlusu kim?

Türkiye dün, Ulu Önder Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan 30 Ağustos Zaferi'nin 96'ncı yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Pek çok şirket bu anlamlı gün için gazetelere kutlama ilanı verdi. Bu şirketler arasında Türk Telekom ve Turkcell de vardı. Ancak ikisi gazeteler arasında ayrımcılık yaptı. Telekom ise ayrımcılığın üzerine bir de Atatürk'e saygısızlık yaptı. Şöyle ki…

BAYİDE BULMAK ZOR AMA YİNE DE İLAN VERİYORLAR

Turkcell 30 Ağustos için gazetelerin arka sayfalarına ve arka sayfa içine 2 tam sayfa ilan verdi. Bu ilanlar, Hürriyet, Sabah, Posta, Milliyet, Star, Yeni Şafak, Güneş, Akşam, Takvim, Cumhuriyet, Türkiye, Dünya, Vatan, Yeni Akit, Diriliş Postası, Fanatik ve Fotomaç'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 gazetede yayınlandı. Ancak Turkcell bu ilanları, Türkiye'nin en çok satan gazetesi SÖZCÜ başta olmak üzere, KORKUSUZ, Yeniçağ ve Aydınlık'a vermedi.

İşin garibi, Turkcell'in ilan verdiği gazeteler arasında bayide bulunması zor gazetelerin bile olmasıydı. Lafa geldi mi “Hepimiz aynı gemideyiz. Milli birlik ve beraberlik içinde olmalıyız” diyenlerin, ilan verirken bile gazeteler arasında ayrım yapması bu sözlerinde samimi olmadıklarını gösterdi. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu daha geçen bayramda “Birlik ve beraberlik esas olmalı” diye mesaj atmıştı.

HERKESE VAR, SÖZCÜ'YE VE MUHALİF BASINA YOK

Paul Doany'nin yönettiği Türk Telekom ise 30 Ağutos ilanıyla basına ayrımcılık yaparken, Atatürk'e de büyük saygısızlık etti. Telekom'un ilanı, Hürriyet, Sabah, Posta, Milliyet, Star, Akşam, Güneş, Takvim, Yeni Şafak, Türkiye, Harbi, Diriliş Postası, İstiklal, Yeni Birlik, Yeni Akit, Vatan, Dünya, Fanatik ve Fotomaç'ın 1'inci sayfalarında sürmanşetten yayınlandı. Ancak Telekom, bu ilanı başta SÖZCÜ olmak üzere, KORKUSUZ, Cumhuriyet, Milli Gazete, Yeniçağ, Aydınlık, Birgün, Ortadoğu gibi gazetelere vermedi. Bankalara borcunu ödeyemeyecek duruma getirilen Türk Telekom, satmayan veya bedava dağıtılan gazetelere bile, hem de en pahalı bölüm olan 1'inci sayfadan nasıl ilan verebildi?

Dahası bu ilanda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adı da fotoğrafı da kullanılmadı. Sanki 30 Ağustos Zaferi, Atatürk olmadan kazanılmış gibi bir hava yaratıldı. Bu da sosyal medyada büyük tepki çekti.

BU AYRIMCILIĞIN SORUMLUSU KİM?

Turkcell ve Türk Telekom'un ayrımcılık yapıp SÖZCÜ ve KORKUSUZ dahil bazı gazetelere ilan vermemesi okurlara da büyük saygısızlık. Çünkü SÖZCÜ, Türkiye'nin bayi satışı en çok olan gazetesi. KORKUSUZ ise bayi satışında 5'inci konumda bulunuyor. SÖZCÜ ve KORKUSUZ okurlarının arasında Turkcell ve Türk Telekom aboneleri de var. Bu iki şirket onları da görmezden geldi. Sanki “SÖZCÜ ve KORKUSUZ okurlarının 30 Ağustos'u yokmuş” gibi davrandı. Şimdi merak edilen şu: Turkcell ve Türk Telekom, gazetelere ilan verirken ayrımcılık yapmak için bir yerden talimat mı aldı, yoksa bu şirketlerin başındaki kişiler işgüzarlık mı yaptı? Madem “Hepimiz aynı gemideyiz” diyorsunuz, ilan vermediğiniz gazeteler aynı gemide değil mi? Bu ilan ayrımcılığının, bu işgüzarlığın sorumlusu kim?

İşte, Turkcell yönetiminin SÖZCÜ'ye vermediği ilan

Turkcell, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle gazetelere 2 tam sayfa ilan verdi. Bu gazetelerin okurlarının bayramını kutladı. Ancak SÖZCÜ başta olmak üzere muhalif gazetelerin okurlarının bayramını ise ilan vermedikleri için kutlamadılar.

Atatürksüz 30 Ağustos olmaz

Türk Telekom'un, SÖZCÜ ve KORKUSUZ başta olmak üzere muhalif basına verilmeyen ilanı dün bazı gazetelerde 1'inci sayfada yer aldı. Aşağıda da görüldüğü gibi ilanda, Atatürk'ün ismine de fotoğrafına da yer verilmemişti. Bu saygısızlığa tepki yağdı.