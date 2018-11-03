Türkan Saylan’ın talebeleri Anıtkabir’de buluştu

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Gençlik grubunun geleneksel 10. Anıtkabir buluşmasında, 2 bin 500 öğrenci bir araya geldi…

Çağdaş Gençlik üyesi Özgür Akbaş burada yaptığı açıklamada, “Karamsar tabloya rağmen umut bu toprakları henüz terk etmiş değil'' dedi. Akbaş, ‘'Bu ülkede hala geleceğini topluma faydalı olmaya adayan, hayallerini müreffeh bir Türkiye etrafında şekillendiren genç arkadaşlarımız var. Hala annelerine koynunda çiçekler içinde bir ülke getirmek isteyen nice yaşıtımız var. “Çağdaş Gençlik”, umutlarını yitirmemiş, mücadeleye hazır, devrimci ve ilerici gençlerin buluştuğu yerdir'' açıklaması yaptı.

Atatürk'ün mozolesi önünde saygı duruşunda da bulunan, ÇYDD'nin efsane ismi Türkan Saylan'ın talebeleri, ulu önder Atatürk'ün fikir ve ilkelerine bağlı kalıp, kurucu değerlere sahip çıkacakları sözü de verdiler.

TÜRKAN SAYLAN KİMDİR?

13 Aralık 1935'te İstanbul'da doğan Türkan Saylan, Kandilli Kız Lisesi ve İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1968 yılında deri ve zührevi hastalıklar uzmanlığı alan Saylan, 1968 yılında da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nda Başasistanlığa başladı.

İngiltere ve Fransa'da çalışmalar yapan Saylan, 1977 yılında profesör oldu ve 1982-1987 yıllarında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nı, 1981–2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nü yürüttü.

1976 yılında lepra diğer bir adıyla cüzzam çalışmalarına başladı ve Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı’nı kurdu. 1986’da Hindistan’da “Uluslararası Gandhi Ödülü”nü aldı. 2006 yılına kadar Dünya Sağlık Örgütü’nün lepra konusunda danışmanlığını yapan Saylan, aynı zamanda Uluslararası Lepra Birliği’nin (ILU) kurucu üyesi ve başkan yardımcısıydı. 1957'de evlenen, iki oğlu olan Saylan'ın iki torunu bulunuyor. 17 yıl meme kanserine karşı mücadele eden Saylan, 18 Mayıs 2009'da hayata gözlerini yumdu.