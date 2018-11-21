Türkçe konuşan ülkeler toplantısına Fransızca isim

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kurulu İzmir'de düzenleniyor. Kurulun isminde Türkçe yerine Fransızca tanım kullanılması ise dikkat çekti.

TÜRKPA 8. Genel Kurulu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın da katılımıyla İzmir’deki bir otelde gerçekleşiyor.

Yıldırım, dün başlayan ve ilk kısmı basına kapalı olan toplantıda, TÜRKPA Asamble Konseyine başkanlık ediyor.

Ayrıca nenel kurula katılanlar arasında; Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver da bulunuyor.

FRANSIZCA TANIMLAMA

Türkçe konuşan ülkelerin katıldığı toplantıya Fransızca kökenli ‘asamble’ sözcüğüyle tanımlama yapılması dikkat çekti.

Asamble, Türk Dil Kurulu çevirisine göre ‘kurul’ anlamına geliyor.