Alparslan Türkeş ölüm yıldönümünde anılıyor

MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ölümünün 21’inci yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor

Ankara'daki kabri başında saat 10.00'da düzenlenecek anma programına MHP lideri Devlet Bahçeli ile Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ülkücüler katılacak. Kuran-ı Kerim okunmasından ve dualar edilmesinden sonra, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir konuşma yapacak. Daha sonra da çeşitli camilerde mevlit okunacak.

‘MEMLEKET SEVDALISIYDI'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM grubu toplantısında yaptığı konuşmada Türkeş'in ölüm yıldönümüne de değindi ve şöyle konuştu: “Türkeş Bey, ülkemizin gerilim yüklü, çekişme ve çatışma dolu yıllarında istikrar numunesi olmayı başaran nadir şahsiyetlerden biriydi. Onda taviz vermeyen bir mizaç, tavsamayan bir muhabbet, tahrip olmayan bir millet ve memleket sevdası vardı. Onun iki emaneti olan MHP ve Ülkü Ocakları varlık ve birliğini muhafaza etmekte, engelleri yıka yıka geleceğe yürümektedir.”