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Türkiye, 80 yaşındaki dedenin Atatürk sevgisini konuşuyor

Sosyal medyada hızla yayılan bir röportaj kısa sürede gündem oldu. Bolu'da çekildiği öğrenilen görüntülerde kendisine mikrofon uzatan gazeteciye 'isterlerse beni tutuklasınlar' diyen yaşlı adam Atatürk'ü böyle anlattı.

android-time 13:20 10 Haziran 2018
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Sosyal medyada hızla yayılan bir röportaj kısa sürede gündem oldu. Bolu'da çekildiği öğrenilen görüntülerde kendisine mikrofon uzatan gazeteciye 'isterlerse beni tutuklasınlar' diyen yaşlı adam Atatürk'ü böyle anlattı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerdeki ismi öğrenilemeyen yaşlı dede içindeki Mustafa Kemal Atatürk sevgisini şu cümlelerle dile getirdi:

“ONDAN HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEDİM”

“60 senedir oy kullanıyorum ama ondan hiçbir zaman vazgeçmedim. Ama iyi ama kötü… O kurdu bu memleketi. Bu vatanın, bu milletin Allah’tan Peygamber’den sonra odur babası. O olmasaydı bu Türkiye olmayacaktı. Paylaşmışlardı. Haymana’ya kadar gelmişlerdi, dağıtmışlardı bu memleketi. Kazma, kürek, baltayla, 300 kişiyle dağda bu memleketi bekledi. Bu 500 kişiyle sarayda yaşıyor. Böyle memleket olmaz. Böyle insanlık böyle kültür olmaz, olmaz, olmaz… Gelsinler beni tutuklasınlar, ben 80 yaşına girdim.”

Son güncelleme: android-time 13:2210.06.2018
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