Türkiye dikkat! Tüm iller için uyarı… | Meteoroloji’den son hava durumu tahminleri

Türkiye baharla beraber yağış mevsimine girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerine göre yurdun batısından doğusuna her şehirde yağmur yağışı görülecek. Türkiye'nin tüm şehirlerinden hafta sonuna kadar yağmur haberleri gelecek. İşte güncel hava durumu haberleri...

Yağışlı hava Türkiye’yi etkisi altına aldı ve terk etmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son hava durumu tahminlerine göre birçok şehiri uyardı. Yağışlar hafta sonuna kadar sürecek ve birçok şehir yağışlardan etkilecek.

METEOROLOJİ’DEN BİRÇOK İLİMİZE UYARI!

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Kocaeli, Bartın, Erzurum, Van, Samsun’un doğusu ile Ordu’nun batı çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), Sakarya, Düzce, Zonguldak, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVALAR SOĞUYOR

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, Doğu Anadolu’nun doğusunda 6 ila 10 derece , İç bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

HAFTA SONUNDAN SONRA ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, boğaz çevresi başta olmak üzere yer yer sisli 18

İzmir: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 17

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 14)

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor) 20

