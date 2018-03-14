Türkiye Kamu-Sen eski Genel Başkanı İsmail Koncuk isyan etti

Türkiye Kamu-Sen eski Genel başkanı İsmail Koncuk, Türk Sağlık-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyelerine görev verilmediğini belirterek, “Türk Eğitim-Sen üyesi yaklaşık 8 bin 500 okul müdürü yandaş komisyon üyelerince görevden uzaklaştırıldı. Hastanelerde birkaç kişi dışında Türk Sağlık-Sen üyesi yönetici bırakılmadı. Onbinlerce vatan ve millet sevdalısı Türkiye Kamu-Sen üyesi ile helalleşmeden, kimseye hakkımız helal değildir. Herkes için adalet istiyoruz” dedi.

Türkiye Kamu-Sen eski Genel Başkanı İsmail Koncuk SÖZCÜ'ye konuştu. Koncuk, Türk Eğitim-Sen ve Türk Sağlık-Sen üyesi eski okul müdürleri ile hastane yöneticilerine görev verilmediğini belirterek ‘'Tek suçumuz bu ülkeyi karşılıksız sevmek. Türk Eğitim-Sen üyesi yaklaşık 8 bin 500 okul müdürü yandaş komisyon üyelerince görevden uzaklaştırıldı. Hastanelerde birkaç kişi dışında Türk Sağlık-Sen üyesi yönetici bırakılmadı. Onbinlerce vatan ve millet sevdalısı Türkiye Kamu-Sen üyesi ile helalleşmeden, kimseye hakkımız helal değildir. Herkes için adalet istiyoruz” dedi.

“Okul müdürlerine ilave olarak binlerce müdür yardımcımız da görevlerine devam ettirilmedi. Dava açanların bir kısmı göreve dönse de, hala mağdurlar var'' diyen Koncuk şunları söyledi:

ÇETEVARİ YAPILAŞMA

‘'Kredi Yurtlar Kurumu'nda üye sayımız düştü. Yönetici atamaları bilindik usullerle yapılıyor. Genel Müdür kaynaklı sıkıntılarımız devam ediyor. Burada tek kriter malum sendika üyesi olmak. Hastanelerde birkaç kişi dışında Türk Sağlık-Sen üyesi yönetici bırakılmadı. Tek isteğimiz liyakatın belirleyici olması. Makamların masa başında dağıtılması değil. Tüm bunların en önemli sebebi düzenlenen mevzuatın tam da, taşrada söz sahibi yapılan çetevari yapılanmanın dişine uygun olmasıdır. Bu çetelerin mülakat komisyonlarını nasıl bir cendereye aldığı herkesin malumudur.

Türkiye sevdalısı diye yıllar içinde Türkiye Kamu-Sen üyelerine çektirilen ezayı, cefayı da göz ardı etmemek, bu camiaya karşı bir vefa borcumuzdur. Tüm yaşadıklarımıza rağmen hale kale gibi duran 400 bin vatansever insanı bir arada tutan tek sebep inanç, ahlak seviyelerinin yüksekliği, sendikası ve yöneticilerinin dik duruşudur. Yıllar içinde elimizden alınan alın terimizle kazandığımız ancak gasp edilerek bir şekilde çalınan tüm kadrolarımızın geri verilmesini istiyoruz''