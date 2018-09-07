2018 Türkiye-Rusya maçı canlı izle | Türkiye-Rusya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye-Rusya maçı saat 21.45’te başladı. Maçı TRT1’den izleyebilirsiniz.Trabzon Medical Park Stadı'ndaki karşılaşma öncesi yayın krizi yaşandı. Türkiye-Rusya maçı yayıncı kuruluşu son ana kadar belli olmadı. TRT ile UEFA arasında görüşmeler sonrası TRT yayını aldı. Karşılaşma ikinci dakikadan itibaren TRT 1'den yayınlandı.
Türkiye-Rusya maçı TRT 1’de şuanda yayınlanıyor. UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında Trabzon'da konuk edeceği Rusya ile tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli futbol takımları arasında bugüne kadar oynanan 4 karşılaşmada Rusya 2 galibiyet alırken, 2 maç da berabere sona erdi. Bu müsabakalarda ay-yıldızlı ekip, yalnızca 1 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.
İki ekip son olarak 5 Haziran 2018'de Rusya'nın başkenti Moskova'daki CSKA Arena'da oynanan hazırlık maçında mücadele etti.Türkiye ve Rusya arasındaki bu son karşılaşma, 1-1 sona erdi. Ay-yıldızlı ekibin golünü 59. dakikada Yunus Mallı attı. Bu gol, Türkiye'nin Rusya'ya attığı ilk gol olarak da kayıtlara geçti.
TÜRKİYE RUSYA MAÇINI YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR
Channel 1 Russia
beIN Sports MENA 3
C More Football
Eleven Sports 2 Belgium
EuroSport 2 Denmark
MATCH! Futbol 1
Polsat Sport Extra
Sky Sports
Sport 2 Hungary
SportKlub HD (Balkins)
SuperSport 4 za
SuperSport5 (Albian)
TV 2 Sport Premium
TVPlay Sports Baltic
Viasat Urheilu Finland
Astro SuperSport 2
C More Stream Sweden
Dazn Deutsch
Eurospors Player Dansk Sport 24 Extra TV2sumo.no
ViaPlay Finlad
Ziggo Sport Extra 1