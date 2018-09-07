2018 Türkiye-Rusya maçı canlı izle | Türkiye-Rusya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye-Rusya maçında daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Son ana kadar yayıncı kuruluşun belirlenemediği maçta UEFA ile görüşen Türkiye'nin maçı TL üzerinden almaya çalıştığı öğrenildi. Maç ikinci dakikadan itibaren gösterilmeye başlandı. UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup maçında Türkiye, Trabzon’da Rusya’yı konuk ediyor. Futbolseverler haberimizdeki linkten Türkiye-Rusya maçını canlı izleyebilir.

Türkiye-Rusya maçı saat 21.45’te başladı. Maçı TRT1’den izleyebilirsiniz.Trabzon Medical Park Stadı'ndaki karşılaşma öncesi yayın krizi yaşandı. Türkiye-Rusya maçı yayıncı kuruluşu son ana kadar belli olmadı. TRT ile UEFA arasında görüşmeler sonrası TRT yayını aldı. Karşılaşma ikinci dakikadan itibaren TRT 1'den yayınlandı.

TÜRKİYE-RUSYA MAÇI CANLI İZLE

Türkiye-Rusya maçı TRT 1’de şuanda yayınlanıyor. UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında Trabzon'da konuk edeceği Rusya ile tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli futbol takımları arasında bugüne kadar oynanan 4 karşılaşmada Rusya 2 galibiyet alırken, 2 maç da berabere sona erdi. Bu müsabakalarda ay-yıldızlı ekip, yalnızca 1 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

İki ekip son olarak 5 Haziran 2018'de Rusya'nın başkenti Moskova'daki CSKA Arena'da oynanan hazırlık maçında mücadele etti.Türkiye ve Rusya arasındaki bu son karşılaşma, 1-1 sona erdi. Ay-yıldızlı ekibin golünü 59. dakikada Yunus Mallı attı. Bu gol, Türkiye'nin Rusya'ya attığı ilk gol olarak da kayıtlara geçti.

TÜRKİYE RUSYA MAÇINI YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR

Channel 1 Russia

beIN Sports MENA 3

C More Football

Eleven Sports 2 Belgium

EuroSport 2 Denmark

MATCH! Futbol 1

Polsat Sport Extra

Sky Sports

Sport 2 Hungary

SportKlub HD (Balkins)

SuperSport 4 za

SuperSport5 (Albian)

TV 2 Sport Premium

TVPlay Sports Baltic

Viasat Urheilu Finland

Astro SuperSport 2

C More Stream Sweden

Dazn Deutsch

Eurospors Player Dansk Sport 24 Extra TV2sumo.no

ViaPlay Finlad

Ziggo Sport Extra 1