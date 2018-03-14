Türkiye şehitlerini sonsuzluğa uğurladı

Geçtiğimiz dün Diyarbakır'ın Dicle kırsalında terör örgütü PKK mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda şehit olan 3 askerimiz toprağa verildi. Memleketlerinde aileleri ve sevenlerinin huzurunda sonsuzluğa uğurlanan şehitler son vedalarında yalnız bırakılmadı.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kuzeyinde PKK’lı teröristler tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın (24) cenazesi, askeri uçakla Gazipaşa- Alanya Havalimanı’na getirildi.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kuzeyinde dün gerçekleştirilen operasyonda, PKK’lı teröristler tarafından daha önce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker olay yerinde şehit oldu. Saldırıda ağır yaralanan Lice 1’inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Şehidin cenazesi, askeri uçakla saat 14.15’te Gazipaşa- Alanya Havalimanı’na getirildi.

KIZI ASKERİ ÜNİFORMAYLA TÖRENE KATILDI

Şehidin cenazesi, Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Ak Partili Adil Çelik, diğer yetkililer, baba Mustafa Uysal ve anne Gülsüm Uysal, kardeşler Zeliha, Zehra ve Mehmet Uysal, şehidin eski eşi Arzu Yılmaz ve 3.5 yaşındaki kızı Ada’nın yanında çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Şehit Fatih Uysal’ın cenazesi “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları eşliğinde askerlerin omzunda uçaktan indirildi. Dua okunmasının ardından şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabutun yanına gelerek gözyaşı döktü. Şehidin askeri üniforma giyen kızı Ada da babasının tabutuna dokundu. 2015 yılında uzman çavuş olarak göreve başlayan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın cenazesi, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracına konularak tören için Alanya’ya götürüldü.

SOSYAL MEDYADAN “BİZİM ATAMIZ KÜRŞAD” DEMİŞTİ

Şehit Fatih Uysal’ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da dikkati çekti. Bunlardan birinde Uysal’ın, “Bana ‘sen kimsin’ diye sorma. Çünkü benim hikayem çok uzun ve kanlı. Bizim atamız Mete Han, Çin’e set döşettirendir. Atamız Atilla Han, Avrupa’ya kan kusturandır. Atamız Alparslan Han, 50 bin ile 200 bin kişilik orduyu yok edendir. Atamız Kılıç Arslan, 2 bin kişiyle 500 bin kişilik bir orduyu Hatay’a kadar kovalayandır. Atamız Kürşad, 40 çeri ile binlerce kişilik Çin’e karşı durandır. Atamız Fatih Sultan Mehmed Han, gemileri karadan yürütüp çağ açıp, kapayandır. Ha bunlar zaman aşımına uğramış diyorsan daha dün Çanakkale’de 1 metrekareye 6 bin mermi düştüğünü gören, bir dakika sonra öleceğini bile bile bir adım geri atmayan, gözünü kırpmadan ‘Allah Allah’ diyerek ileriye koşan, 13- 14 yaşlarında şehit düşen ama yüzlerinde tebessüm olan, kadınları cesurca cepheye giden, yüreğinde tek vatan aşkı yaşayan bir milletin torunuyum. Atatürk dediğinde herkesin saygı duruşuna geçtiği bir atanın torunuyum ben. Bugün bile şehadet şerbetini içen şehitlerimiz var, korkusuz ve cesur. Ben nasıl gurur duymam tarihimle, milletimle. Her zerrem şöyle bağırır benim, Türk olduğumdan gurur, Müslümanlığımla onur duyuyorum” mesajını paylaştığı görüldü.

“ÇEKTİĞİMİZ PARANIN HAKKINI VERELİM”

Şehit Fatih Uysal’ın bir başka paylaşımında ise şu ifadeler yer aldı:

“Bugün nasıl ölelim istersiniz? Bombalı araçla mı, pusuya düşerek mi, yoksa mayına mı basalım? İsterseniz soğuktan ölelim. Ya da eşimiz aş erdiği için kafamıza kurşun mu yiyelim; size hangisi uyar? 1 senelik evli mi ölelim? Doğmamış çocuğumuzun hasretiyle beklerken mi? ATM’den ölmek için çektiğimiz paranın hakkını vererek mi, yoksa eşimizle çarşı- pazardayken arkamızdan vurularak mı ölelim? O şanlı Türk bayrağımız toprak eve mi asılsın, yoksa tek göz eve mi? Bugün hangi şekilde istersiniz? Eee sonuçta ölmek için maaş alıyoruz biz.

ALANYA’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kuzeyinde PKK’lı teröristler tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal (24), memleketi Antalya’nın Alanya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın cenazesi, öğle saatlerinde askeri uçakla Gazipaşa- Alanya Havalimanı’na getirildi. Askeri törenle helallik için şehit ailesinin evine getirilen şehit Uysal’ın cenaze namazı, ikindi vakti Gürses Camii önündeki meydanda kılındı. Cenaze namazına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tahir Savran, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı MHP’li Adem Murat Yücel, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP’li Ümit Uysal, siyasi partilerin il başkanları ve yöneticileriyle, askeri erkan ve binlerce Alanyalı katıldı.

Şehit Uysal’ın cenazesinde babası Mustafa Uysal, annesi Gülsüm Uysal ile üç kardeşi ve 3.5 yaşındaki kızı Ada Uysal’a askeri görevliler eşlik etti. Şehit Uysal’ın askeri elbise giydirilen kızı Ada, törende şehidin ablasının kucağında uyudu.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın cenazesi, Türk bayraklarıyla donatılan cenaze namazının kılındığı meydandan ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’, ‘Şehidim Hakkını Helal Et’, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ sloganları eşliğinde Bektaş Mezarlığı’nda defnedildi.

Tören için Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP Genel Merkezi ve Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dahil çok sayıda çelenk gönderildi.

KONYA ŞEHİDİNE AĞLADI

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kuzeyinde yapılan operasyonda, PKK’lı teröristlerce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık (28), memleketi Konya’nın Akşehir ilçesinde, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Ümmet Ufacık’ın cenazesi, bugün Diyarbakır’da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Konya’ya oradan da karayoluyla Akşehir’e getirildi. Cenaze helallik alınmak için baba evine getirildiğinde 3 kız kardeşi tabuta sarılıp ağladı. Güçlükle ayakta durabilen anne Gülay Ufacık’a da kadın astsubay yardımcı oldu. Baba Bahattin Ufacık da oğlunun cenazesini görünce ağladı.

Şehidin cenazesi alınan helalliğin ardından dualar eşliğinde dini ve askeri törenin yapılacağı Nasreddin Hoca Meydanı’na götürüldü. Törene Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Konya Valisi Yakup Canbolat, ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Akşehir Şehitliği’nde defnedildi.

Bekar olan şehidin, 1’i üniversitede olmak üzere 2 kız kardeşinin okul masraflarını karşılayıp, onların da eğitimlerini tamamlamalarını sağlamaya çalıştığı öğrenildi.

ŞEHİT UZMAN KADİR ÇAKI İÇİN PROTOKOL HAZIR BEKLEDİ

Diyarbakır Dicle ilçesi kırsalında, dün, terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı (26), memleketi Amasya’da yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Kadir Çakı’nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Diyarbakır’da düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla Amasya’nın Merzifon ilçesindeki havalimanına getirildi. 1.5 yıllık evli ve Alp Aslan adında bir erkek çocuk babası şehidin cenazesini, havalimanında Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile askeri ve mülki erkân, şehidin babası Bekir Çakı ve eşi Hanife Çakı karşıladı. Şehidin cenazesi buradan tören için kara yoluyla Amasya’nın Beldağ köyüne götürüldü.

Köyde Şehit Kadir Çakı için düzenlenen cenaze törenine, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile askeri ve mülki erkân, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin annesi rahatsızlandığı için törene katılamadı. Bakan Nurettin Canikli, şehidin tabutu başında dua edip, baba Bekir Çakı’ya taziyede bulundu. Şehit torununun fotoğrafına sarılan dede Mehmet Çakı, “Oğlum, evladım ağlamayacağım. Onları güldürmeyeceğim yavrum. Ruhun şad olsun” dedi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı için köy meydanında ikindi namazını takiben cenaze namazı kılındı. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı cenaze töreni sonrası Şehit Uzman Çavuş Kadir Çakı, aynı köyde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi. DHA