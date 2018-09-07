Türkiye sınırından çok çarpıcı görüntüler! Valilikten açıklama

Suriye'deki savaştan kaçan mülteciler, sınırdaki güvenlik duvarına merdiven dayayıp Türkiye'ye geçmeye çalışıyor. Bu çarpıcı görüntüler hakkında Hatay Valiliği de yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, sosyal medyada yayınlanan, sınırdan yasa dışı geçişlerle ilgili görüntülere ilişkin, "Söz konusu görüntülerin İdlib olayları ile bir ilgisinin olmadığı anlaşılmış olup, konu ile ilgili olarak komutanlıkça idari tahkikat başlatılmıştır" diye ifadelerde bulunuldu.

Ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyeliler, Türkiye’ye sığınmak için yollara düştü.

Bombalardan kaçan ve yanlarına çok az eşya alan mülteciler gruplar halinde araçlarla Hatay’ın Altıonözü ilçesindeki sınır hattında çekilen güvenlik duvarına kadar geliyor. Burada duvara merdiven dayayan mülteciler duvarı aşıp Türkiye’ye geçmeye çalışıyor.

Bu anı diğer mülteciler de cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

HATAY VALİLİĞİ’NDEN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Hatay Valiliği, sosyal medyada yayınlanan, sınırdan yasa dışı geçişlerle ilgili görüntülere ilişkin, “Söz konusu görüntülerin İdlib olayları ile bir ilgisinin olmadığı anlaşılmış olup, konu ile ilgili olarak komutanlıkça idari tahkikat başlatılmıştır” açıklamasında bulundu.

Valilik sitesindeki açıklamada, son günlerde sosyal medyada, İdlib'de yaşanması muhtemel çatışmalardan kaçarak sınırlar illegal yollarla geçen şahıslara ait olduğu iddiasıyla gündeme getirilen görüntülerle alakalı açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

İl ve ülke sınırlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla sınırda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır gerisinde ise emniyet ve jandarma birimleri tarafından gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.

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Alınan tedbirler ile 01 Ocak-03 Eylül 2018 tarihleri arasında güvelik birimlerince 188 bin 772 şahsın illegal giriş teşebbüsünün engellendiği vurgulayan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu görüntüler ile ilgili yapılan incelemede, olayın 02 Eylül 2018 günü saat 14.25'te 6. Bölük Hudut Komutanlığı sorumluluk sahasında yaşandığı, bazı şahısların telleri keserek illegal geçiş yapmaya çalıştığı belirlenmiş. Görevli hudut personeli tarafından önce düdükle, daha sonra 6-7 el havaya ateş edilerek engelleme yapıldığı ve şahısların merdivene geri çıkarak Suriye tarafına kaçtıkları tespit edilmiştir. Aynı bölgede 02-03 Eylül 2018 tarihlerinde görevli askeri personel tarafından, 254 şahıs yakalanmış ve 160 şahıs engellenmiştir. Söz konusu görüntülerin İdlib olayları ile bir ilgisinin olmadığı anlaşılmış olup, konu ile ilgili komutanlıkça idari tahkikat başlatılmıştır.”

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