Türkiye yeni El Nusra’yı da terör örgütü ilan etti

Suriye'de Esad rejimi muhalifi cihatçı grupların son kalesi İdlib'in kaderi, 7 Eylül'de Tahran'da yapılacak Türkiye-İran-Rusya zirvesinde belirlenecek.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile, Rusya Lideri Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılacağı kritik zirve öncesinde, Moskova yönetimi sürpriz bir kararla “alan temizliğine” başladı. Rusya’nın İdlib’e yönelik bugün başlattığı hava operasyonu, diplomatik gözlemciler tarafından “Putin, 7 Eylül’deki zirveye eli daha sağlam girmek istiyor” şeklinde yorumlandı.

İdlib konusunda İran ve Rusya, bu bölgedeki cihatçı grupların tamamen temizlenmesi ve bölgenin kontrolünün Esad’a verilmesi konusunda ortak tutum içindeyken, Ankara farklı düşünüyor. AKP hükümeti, Türkiye ile sınırda bulunan İdlib’e Esad yönetiminin gelmesine sıcak bakmıyor. Ankara’nın en büyük endişelerinden biri de, Rusya destekli bir Esad ordusu operasyonu halinde, İdlib’e sıkışmış durumdaki yaklaşık 3 milyon sivilin büyük bölümünün kentten kaçarak Türkiye sınırına dayanması.

BM, geçen ay yaptığı açıklamada İdlib’e olası bir operasyon durumunda yaklaşık 700 bin kişinin Türkiye sınırına dayanmasının beklendiğini açıklamış, Ankara’ya da böyle bir durumla karşılaşılması halinde sınırını açması çağrısında bulunmuştu.

Oysa halihazırda 4 milyon Suriyeli’ye sığınma imkanı sağlamış olan Türkiye, yeni bir göç dalgasını sınır dışında, Suriye topraklarında karşılamayı amaçlıyor. Bunun için AKP hükümeti Suriye’deki cihatçı grupları tek çatı altında toplayıp, Cenevre’de kurulacak olan barış masasında “güçlü bir sese” sahip olmalarını istiyor. Ancak Ankara’nın tüm çabalarına rağmen, cihatçı grupların büyük bölümü ana omurgasını Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu’nun oluşturduğu -Esad yönetimi muhalifi- “Suriye Ulusal Ordusu”na katılmayı reddediyor.

TÜRKİYE, “YENİ EL NUSRA”YI TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETTİ

Türkiye’nin yaptığı telkinlere rağmen Suriye Ulusal ordusu’na katılmayı reddeden İdlib’deki en güçlü örgütlerden biri de Heyet Tahrir El Şam.

Daha önce El Nusra adıyla faaliyet gösteren örgüt, El Nusra’nın tüm dünya tarafından “terör örgütü” ilan edilmesinin ardından adını değiştirerek Heyet Tahrir El Şam olarak anılmaya başlanmıştı.

İdlib’de güçlü durumda Heyet Tahrir El Şam, geçen haftaya kadar Türkiye tarafından resmi olarak “terör örgütü” nitelemesi içinde bulunmuyordu. Ancak İdlib’deki cihatçı örgütleri Suriye Ulusal Ordusu’na katmaya çalışan Türkiye, Heyet Tahrir El Şam’ı ikna edemeyince, geçen hafta Resmi Gazete’de yayınlanan bir karar ile örgütü resmen “terör örgütü” listesine dahil etti.