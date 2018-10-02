Türkiye’de binlerce vatandaş, ismini ve soy ismini düzeltti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 10 ay içinde 87 bin 936 kişinin soyadını değiştirdiğini açıkladı. Soylu aynı süre içinde ad ve soyadı düzeltmesi yaptıran kişi sayısının ise 181 bin 915 olduğunu bildirdi. 5 bin 614 kişi, 60 yaşından sonra soyadını değiştirdi. En çok değiştirilen soyadları, Karpuz, Armut, Ördek, Çakal, Malak ve Danabaş oldu. Ad ve soyadını değiştirenlerden 111 bin 535’i kadın, 70 bin 380’i ise erkek.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesini cevaplayan Bakan Soylu, ad ve soyadı düzeltmeleriyle ilgili yasal düzenleme sonrası, 181 bin 915 kişinin başvuru yaptığını açıkladı. Soylu, evlat edinilen çocuklardan anne adı ve baba adı ile soyadı değişikliği yaptıranların sayısını da 263 olarak bildirdi.

87 BİN 936 KİŞİ

Soylu, 3 Kasım 2017 ile 28 Ağustos 2018 tarihleri arasında ülke genelinde soyadı değiştiren kişilere ait istatistiki bilgileri de paylaştı. Bu süre içinde 50 bin 887'isi kadın ve 37 bin 49'u erkek olmak üzere, 87 bin 936 kişinin soyadını değiştirdi.

Soyadı değişikliği yapanların, 0-17 yaş aralığında 24 bin 13 kişi, 18-35 yaş aralığında 27 bin 561 kişi, 35- 60 yaş aralığında 30 bin 748 kişi ve 60 yaş üzerinde de 5 bin 614 kişi olduğu açıklandı. Nüfus Hizmetleri Kanununda 19 Ekim 2017'de değişiklik yapılmış ve geçici bir süre ile isim ve soyadı değişikliklerinin mahkemelerde dava açılmadan düzeltilmesine olanak tanınmıştı.

KADINLAR DAHA İLGİLİ

Önerge sahibi CHP’li Gürer, düzenlemeye kadınların daha yoğun ilgi gösterdiğinin görüldüğünü belirterek SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “181 bin 915 kişi ad ve soyadı düzeltmesi yaptırmış, bunlardan 111 bin 535'i kadın. Soyadı düzeltilenlerden de 50 bin 887'si kadın… Kadınlarımızın bu düzenlemeye daha çok ilgi gösterdiği görülüyor” dedi.