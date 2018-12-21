Türkiye’de dün bir ilk yaşandı

Mart 2019’da yapılması beklenen yerel seçimlerde AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olması beklenen Binali Yıldırım, dün Türk siyasi tarihinde bir ilke imza attı.

6 yıl İstanbul Deniz Otobüsleri Genel Müdürlüğü…

12 yıl aralıksız Ulaştırma Bakanlığı…

Ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı..

Seçilemeyince Cumhurbaşkanı Danışmanlığı…

Sonra yeniden Ulaştırma Bakanlığı…

Ardından AKP Genel Başbakanlığı ve Başbakanlık…

Son olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı…

Herkese nasip olmayacak 24 yıllık bir kariyer özeti…

Bu özgeçmişin sahibi Binali Yıldırım, CV'sine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı da eklemek için aday olma hazırlığında..

Ankara kulislerine göre istifasını vermesine saatler var. O ise “Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Ne yapacağımızı, neye karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız” diyor. Ama herhangi bir takvim vermiyor.

Bu açıklamayı yaptığı yer ise bir hayli ilginç.

GÖRÜŞME TALEBİ YILDIRIM'DAN

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden UKOME kararına aykırı geçiş yaptığını bilmeyen ve binlerce liralık ceza yazılan hafif ticari araç sahipleri bir süredir dertlerini dinleyecek bir yetkili arıyordu. Onlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kapısını arşınlarken, sürpriz bir görüşme talebiyle karşı karşıya kaldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı makamından aranan mağdurlar heyeti dün akşam saat 19.00'da Ulaştırma Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nde Binali Yıldırım ile bir araya geldi.

Meclis Başkanı Yıldırım, ceza yazılan araç sahiplerinden oluşan 18 kişilik heyetle yaptığı basına kapalı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Geçmişten gelen tecrübesiyle teknik ayrıntılara girip “Bu mağduriyeti yaşayan İstanbullu kardeşlerimizle beraberiz” diyerek kesilen cezaların affedileceğini, ödeyenlere de paralarının iade edileceğini açıkladı.

MECLİS BAŞKANI'NIN GÖREVİ NE?

Anayasa’ya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı görevleri şöyle; Genel Kurul görüşmelerini yönetmek, Başkanlık Divanına başkanlık etmek ve Divanın gündemini hazırlamak, Tutanak dergisi ile tutanak özetinin düzenlenmesini denetlemek, Danışma Kuruluna başkanlık etmek, TBMM komisyonlarını denetlemek; işlerde birikme olması halinde komisyon başkanı ve üyelerini uyarmak ve durumu Genel Kurulun bilgisine sunmak, Başkanlık Divanı kararlarını uygulamak, TBMM'nin idari ve mali işleri ile kolluk işlerini yürütmek ve denetlemek, Başkanlık Divanı bünyesinde oluşturulacak “TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu” aracılığıyla Meclisi ve çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtıcı tedbirler almak ve yayın yapmak.

ULAŞTIRMA BAKANI GİBİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adeta bir Ulaştırma Bakanı gibi duruma el koyup mağduriyetleri giderecek düzenlemelerin müjdesini vererek ceza kesilen araç sahiplerine sevinç gözyaşları döktürmesi bu nedenle Ankara kulislerinde şaşkınlıkla karşılandı.

Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde ilk defa dün akşam yasama organının başkanının yürütmenin faaliyetlerine doğrudan katılarak, hükümet adına yasal düzenleme sözü verdiği görüldü. Normal şartlarda bir ‘büyüklük' yapıp Ankara'dan İstanbul'a gelerek mağdurların dertlerini dinleyen TBMM Başkanı'nın “Arkadaşlar sorunu anladım konuyu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a ileteceğim” demesi gerekiyordu. Ancak, Yıldırım, bakanlığı suçlayıp mevcut düzenlemenin yetersiz olduğu ve araç sahiplerine gerekli bilgilendirmenin yeterli bir şekilde yapılmadığına işaret ederek kesin bir dille cezaların affedileceğini ve ödeme yapanlara da para iadesi gerçekleştirileceğini söyledi.

ULAŞTIRMA BAKANI’NDAN AÇIKLAMA YOK

Yıldırım’ın şaşkınlık yaratan açıklamasının ardından herkesin gözü Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a döndü. Bakan Turhan’ın basın ya da sosyal medya yoluyla bu konuyla ilgili halen bir açıklama yapmaması ise dikkat çekti.

GÜNAH MI ÇIKARDI, SEÇİM MARATONUNA MI BAŞLADI?

310 bin araç sahibinin astronomik para cezalarıyla karşı karşıya kalmasına neden olan karmaşa, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün hizmete girmesiyle başladı. Gerekli duyuruları zamanında yapmayan devlet, yeni açılan köprüden hangi araçların hangi şartlarda geçeceğini belirlerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün sağlıklı ve hatasız işlemesi için yeterli tanım ve bilgilendirmeyi yapmadı. Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da zaten dün akşam bunu ifade etti. Cezaların silinmesiyle 310 bin araç sahibinin mağduriyeti giderilirken, bu defa ceza yememek için fazladan yol yapıp yakıt harcayarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullananların mağduriyeti gündeme gelecek.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın “af müjdesiyle” geçmişin günahlarını mı çıkardığı yoksa yerel seçim maratonuna mı başladığı ise ilerleyen günlerde belli olacak…