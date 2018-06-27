Türkiye’de hayat pahalılığının kanıtı

TBMM, 24 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçimlerinin ardından seçilerek mazbatalarını alan milletvekillerinin kayıt yaptırmasını bekliyor. Ancak bu sene dikkat çeken bir ayrıntı daha var. Hayat pahalılığı vekilleri de vurdu. Öyle ki; geçtiğimiz dönem 120 TL olan milletvekili rozeti de bu dönem 150 TL’den satılacak.

Meclis, 24 Haziran’da yapılan milletvekili genel seçimlerinin ardından seçilerek, mazbatalarını alan milletvekillerinin kayıt yaptırmasını bekliyor. İlk gün itibarıyla kayıt yaptıran milletvekili olmazken, kayıt işlemleri hafta sonu da sürecek. İlk olarak mazbatalarını teslim edecek olan milletvekilleri, Genel Kuruldaki oylama ve yoklamalar için parmak izi verecek. Milletvekilleri ardından maaşlarını alabilmeleri için banka hesabı açtıracak. Ayrıca Türk Telekomdan GSM hattı alacak milletvekilleri, daha sonra tercihlerini diğer operatörlerden yana da yapabilecek. İsteyen milletvekilleri ayrıca 150 lira karşılığı altın kaplama milletvekili rozetini alabilecek. Bu rozet geçtiğimiz yıl 120 TL’ydi. Milletvekilleri, TBMM Albümü için de fotoğraf çektirecek.