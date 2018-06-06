Türkiye’de ilk kez ele geçirildi! Ölüm saçıyor…

İstanbul'da cinsel ilaç yapımında kullanılan 300 kilo “Cildenafil citrate” ele geçirildi. İlk kez ele geçirilen kimyasal maddenin şebekelerce denetimsiz olarak gıda ürünlerinde kullanıldığı ve ölüme sebep olabilecek sorunlara sebep olabildiği belirtildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirildi. Ekipler ihbar üzerine 10 gün önce Hadımköy'de bir adrese operasyon düzenledi. Baskında yasadışı cinsel içerikli içecek üretilen bir adrese girildi. Operasyonda 10 bin kutu içecek ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, marketlerde dahi enerji içeceği adıyla bulunan ürünün içerik bilgisi ile ürünün örtüşmediği anlaşıldı. Kutunun içindekiler bölümünde yer almamasına rağmen içinde “Sildenafil citrate” olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri cinsel içerikli ilaçlarda kullanılan ve gıda ürünlerinde yer almasının yasak olduğu kimyasal maddenin peşine düştü.

300 KİLO KİMYASAL

Araştırmalarda Bağcılar'da şebekelerin depo olarak kullandığı bir adres belirlendi. Çalışmaların ardından adrese operasyon düzenlendi. Aramalarda 12 bidon içerisinde 300 kilo ‘Sildenafil cidrate’ ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

330 MİLYON LİRA

Hindistan'dan getirilen ve 6 ayrı kimyasalın birleşiminden oluşan kimyasal maddenin ham olarak piyasa değerinin 1 milyon lira olduğu belirlendi. Maddenin çikolata, hap ve damla olarak satıldığında ise değerinin 330 milyon liraya kadar vardığı belirtildi. Kimyasal maddenin ham halinin Türkiye'de ilk kez ele geçirildiği öğrenildi.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar özellikle 150 ml olarak piyasada satılan enerji içeceklerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Yasadışı olan ürünlerin market benzin isatasyonlarında dahi bulunduğu dile getirildi. Sildenafil Citrate içerikli ürünlerin eczane dışında satılmasının da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaya neden olduğu vurgulandı. Ürünlerin özellikle kalp ve damar hastalarında beyin kanaması ve ölüme sebep olabileceği de dile getirildi.