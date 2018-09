‘Türkiye’de kesinlikle ekonomik kriz yaşanmıyor’

AKP Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, “Öncelikle panik yapacak bir durum yok. Türkiye’de kesinlikle ekonomik bir kriz yaşanmamakta. Şu an sadece piyasalarda dolar kurundan kaynaklı bir sıkını mevcut” dedi.

AKP Gaziantep Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Eylül ayı olağan meclis toplantısına katıldı. Koçer, Gaziantep tarımsal sanayi üretimi ve ülke ekonomisindeki güncel gelişmeler hakkında, meclis üyeleriyle istişarelerde bulundu.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 13 yıl Gaziantep Sanayi Odası'nda, 11 yılda TOBB'da Yönetim Kurulu Üyeliği görevi yapan Milletvekili Koçer'in, Gaziantep'te ‘Marka Şehir ve Ortak Akıl ‘olgusunun oluşmasında çok değerli katkılarının bulunduğunu ifade etti.

Koçer'in, şimdi Gaziantep milletvekili olarak hem şehrin hem de oda ve borsaların TBMM'de temsilciliğini yürüttüğüne işaret eden Tiryakioğlu, “Milletvekilimize, kentimizin sorunlarının çözümü ve camiamız projelerinin hayata kazandırılması noktasında sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.

“EKONOMİK KRİZ YOK”

AKP Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise, GTB Meclis üyeleriyle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, borsa meclisini ve yönetimini özverili çalışmalarından dolayı kutladı.

Oda ve borsaların faaliyetlerini yakinen tanıyan biri olduğunu vurgulayan Koçer, “Milletvekilliğinden daha çok oda başkanlığı üzerimize sinmiş gibi. Bundan hiçbir zaman kurtulmayı düşünmüyorum. Görev yaptığım süre içerisinde her zaman ortak aklı savunduk ve ortaya koyduk. Yine aynı şeyi savunuyorum birlikte hareket etmek her zaman başarıyı beraberinde getirir. Mecliste şehrimizin yanı sıra oda ve borsalarımızın da temsilcisiyim. Bana ulaşsın veya ulaşmasın duyduğum veya gördüğüm her sorunun çözümü noktasında şehrim ve Türk özel sektörü adına elimden gelen çabayı gösteriyorum” dedi.

“DOLAR KURUNA BAĞLI SIKINTI VAR”

Son dönemlerde dolar kurunda yaşanan istikrarsızlığa da dikkat çeken Koçer, konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Öncelikle panik yapacak bir durum yok. Türkiye'de kesinlikle ekonomik bir kriz yaşanmamakta. Şu an sadece piyasalarda dolar kurundan kaynaklı bir sıkıntı mevcut. Ekonomik krizin olması demek, binlerce insanın işinden olması, yüzlerce fabrikanın sıkıntı yaşaması, faizin ve enflasyonun kontrolden çıkmış olması demektir. Böyle bir süreç yok inşallah hiçbir zamanda olmayacaktır. Bizlere düşen görev sağ duyu içerisinde, panik yapmadan süreci sağlıklı bir şekilde sürdürebilmektir. Bunun için kriz edebiyatı yapılmadan, piyasaların her zaman canlı ve diri tutulması gerekiyor. Bugün ağustos ayı ihracat rakamlarına baktığımızda, bayram tatiline rağmen ciddi bir düşüş olmadığını görüyoruz.“