Türkiye’de yaşanan büyük tren kazaları

Tekirdağ'da 24 kişinin yaşamını yitirdiği 318 kişinin de yaralandığı tren faciası hâlâ hafızalarda taze iken bu sabah Türkiye bir facia haberine daha uyandı. Başkent'te klavuz trene çarpan yüksek hızlı trende ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti 46 kişi de yaralandı. Aynı yıl içer,s,nde iki büyük facia yaşayan Türkiye için bu kazalar maalesef ilk değil. Türkiye'de 1945'ten bu yana yaşanan büyük kazalarda 400'den fazla vatandaş hayatını kaybederken, 800'den fazla vatandaş da yaralandı.

Türkiye güne yine bir facia haberiyle uyandı. Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere, sabah 6.30 sularından hareket eden yüksek hızlı tren, yaklaşık 4 dakika sonra Marşandiz İstasyonu'na geldiğinde yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı. Hızının 80- 90 kilometre civarında olduğu belirtilen yüksek hızlı trenin iki vagonu raydan çıktı. Kazanın olduğu bölgede bulunan üst geçit de vagonların üzerine yıkıldı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, 46 kişi de yaralandı.

Tekirdağ hâlâ hafızalarda taze

8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kaza hâlâ hafızalarda tazeliğini koruyor. Yağmur suları ile çöken menfez nedeniyle yolcu treninin 5 vagonu devrilmiş faciada 24 kişi hayatını kaybederken 318 kişi de yaralanmıştı.

1945’ten bugüne kadar Türkiye’de makinist hatası, mekanik sorunlar ya da raylarda yaşanan problemler sebebiyle yaşanan onlarca kazada 400’den fazla vatandaş hayatını kaybederken, 800’den fazla vatandaş da yaralandı. Bugüne kadar en çok ölümün yaşandığı kaza ise 20 Ekim 1957’de İstanbul Yarımburgaz’da meydana geldi. 2 yolcu treninin çarpıştığı faciada, 95 kişi öldü, 150 kişi ise yaralandı.

İşte Türkiye’de meydana gelen ve pek çok insanın ölümüyle sonuçlanan tren faciaları;



7 Ekim 1945: Erzincan, Bağıştan’da 2 yolcu treninin çarpışmasıyla 40 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

9 Ekim 1948: Ankara’da bir yolcu treninin raydan çıkması sonucunda 38 vatandaş öldü, 103 kişi yaralandı.



17 Mayıs 1952: Niğde, Ulukışla’da yolcu treni raydan çıktı. 31 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

20 Ekim 1957: İstanbul Yarımburgaz’da 2 yolcu treni çarpıştı. Faciada, 95 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.

30 Nisan 1961: İstanbul, Kartal Cevizli’de 2 yolcu treninin çarpışması sonucunda 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.



31 Ekim 1972: Konya’dan İstanbul’a giden bir yolcu treni Eskişehir’de bir yük trenine çarptı. Kazada 38 yolcu yaşamını kaybetti, 45’i ağır 90 kişi de yaralandı.

5 Ocak 1979: Ankara, Esenkent’te (Sincan) Anadolu Ekspresi Boğaziçi Ekspresi’ne çarptı, 20 kişi öldü, 136 kişi yaralandı.

9 Ocak 1979: Ankara, Behiçbey mevkiinde 2 banliyö treni çarpıştı. 32 kişi öldü, 81 kişi yaralandı.

3 Mayıs 1980: İzmit’te 2 yolcu treni çarpıştı; 17 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

7 Haziran 1980: Kayseri’de bir yük treniyle Van Gölü Ekspresi’nin çarpışması sonucu 25 kişi öldü.



22 Temmuz 2004: İstanbul – Ankara seferini yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı hızlandırılmış tren, Sakarya’nın Pamukova İlçesi yakınlarında Mekece köyü mevkiinde raydan çıkarak devrildi. Kazada 41 kişi yaşamını yitirdi, 74 kişi yaralandı.

27 Ocak 2008: İstanbul-Denizli seferini yapan Pamukkale Ekspresi Kütahya yakınlarında raydan çıktı. Kazada 9 kişi yaşamını yitirdi.

27 Ağustos 2009: Bilecik Bozüyük’te Eskişehir-İstanbul seferini yapan trenin hemzemin geçitte iş makinesine çarpması sonucu trende bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.



8 Temmuz 2018: Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden saat 15.45'te 362 yolcu ve 6 personel ile İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden 12703 sefer sayılı yolcu treninin lokomotif ve ilk vagonunun geçişinden sonra, menfezin altındaki toprak kayması sonucu raylar boşlukta kaldı. Trenin 5 vagonu, Sarılar Mahallesi yakınındaki araziye devrildi. Kazada 24 kişi yaşamını yitirdi 318 kişi de yaralandı.

TCDD’nin istatistiklerine göre de demiryollarında ölümle sonuçlanan kazaların tarihleri, yerleri ve nedenleri şöyle:



