Türkiye’deki faili meçhul yangınların sayısı artıyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye'de geçen yıl çıkan orman yangınlarıyla ilgili verileri açıkladı.

Raporda göre, Türkiye’de 2017 yılında 119 bin 92 hektar ormanlık alan yangınlarda zarar gördü. Geçen yıl meydana gelen 2411 orman yangınından 1280’inin çıkış nedeni aydınlatılamadı.

2015 verilerine göre, 22,3 milyon hektarlık ormanlık alanlar Türkiye yüzölçümünün yüzde 30’unu oluşturuyor.

SON 6 AYDA YANGINLAR ARTTI

BBC Türkçe’nin haberine göre, 1988 yılından bu yana verilerin yer aldığı istatistiklerde, son 6 yılda Türkiye genelinde yangın sayısında ve yanan alanların büyüklüğünde artış gözlemleniyor.

2017 yılında çıkış nedeni aydınlatılamayan orman yangınlarında Türkiye’de 4 bin 135 hektar ormanlık alanı yandı.

2017; 2000 ve 2008’den sonra yangınlarda en fazla ormanlık alanın zarar gördüğü yıl olarak kayıtlara geçti.

Orman Genel Müdürlüğü verilerinde, yangın nedenleri ve bu nedenlere göre ne kadar alanın yandığı da detaylı olarak veriliyor.

YANGINLARIN ÇOĞU FAİLİ MEÇHUL

Çoğu yangının nedeni ‘faili meçhul’ olarak listelenirken, Türkiye genelinde anız yakma nedeniyle 182, sigara izmaritinin ormana atılması nedeniyle ise 163 orman yangını çıktığı görülüyor.

“Faili meçhul” yangınlarda Kütahya 854,65 hektar alanla ilk sırada. Kütahya’yı 666,43 hektar alanla Erzurum ve 518,82 hektar alanla Şanlıurfa izliyor.

Antalya ise kasıtlı olarak değerlendirilen yangınlar ve kundaklamada ilk sırada yer alıyor. Kentte 2017 yılında 273 orman yangını çıkarken bunlardan 160’ının çıkış nedeni belirlenemedi. 23 yangın yıldırım düşmesiyle, 30 yangın ise kundaklama sonucu çıktı.

Orman Genel Müdürlüğü istatistiklerinde 9 yangının anız yakması nedeniyle, 3’ünün sigara izmariti, 3’ünün ise piknik ateşinden çıktığı belirtildi.

Kundaklamada Antalya’yı 79 hektarla Muğla ve 25 hektar alanla Kahramanmaraş takip ediyor.