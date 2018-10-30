Türkiye’den Fırat’ın doğusuna operasyon sinyali

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'yi kana bulamak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda hazırlıkları tamamladık. Yakında etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz." dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu. Konuşmasında “Suriye meselesini çözmeden geleceğe güvenle bakamayız.” diyen Erdoğan Suriye meselesi ile ilgili şunları söyledi:

“Suriye’de yeniden huzuru sağlamak vefamızın da gereğidir. İşin aslı 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki düşüncelerden biri Türkiye’yi Suriye’de yürütülen proje konusunda pasif duruma düşürmekti. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı’nı başarıyla gerçekleştirdik. DEAŞ ve PYD’ye büyük darbeler vurduk.

Uluslararası toplum ve Arap kardeşlerimiz hangi niyetle oraya gittiğini anladı. İdlib’de büyük bir insani krizin önüne geçerek, Suriye halkının yanında olduğumuzu gösterdik. Bunları büyük ölçüde Rusya ile birlikte yaptık. Zirvenin ardından da dediğim gibi, Suriye’deki krizde uluslararası toplumun yeterli adımı atmamasının payı var.Uluslararası toplumun daha güçlü durmasını temenni ediyoruz. Dünya kamuoyunun DEAŞ oyununu yutmayacağına inanıyoruz. DEAŞ oyunu ile Suriye’yi kana bulamak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda hazırlıkları tamamladık. Yakında etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz.”