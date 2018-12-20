‘Türkiye’nin en sağlıksız hava sahası Edirne Uzunköprü ilçesi’

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyündeki mutlak korunacak tarım arazisi statüsündeki alanda Organize Sanayi Bölgesi kurulabilmesi için yapılan plan değişikliğine Kavacık köyü halkından tepkiler sürerken, geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava İzleme Kalite Ağı'nın yaptığı ölçümle Edirne Uzunköprü ilçesinin Türkiye'nin en sağlıklıksız hava sahası olduğu tespit edildi.

Uzun süredir kirliliği ile bölgedeki yaşama kaygı verici etkilerinin gözlemlendiği Ergene Nehri'nin temizlenmesine yönelik çalışma başlatılması için çabalar sürerken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava İzleme Kalite Ağı'nın yaptığı ölçüme göre 10 Aralık 2018 pazartesi günü Uzunköprü'de Türkiye'nin en sağlıksız havası tespit edildi. Sanayi atıkları dolayısıyla hayatın zorlaştığı bölge, havasıyla da tüm canlıların sağlığını tehdit ediyor.

Mera olarak da kullanılan 715 dönümlük araziye organize sanayi yapılmasına karşı çıkan Kavacık köyü sakinleri, ”Biz bölge halkı olarak, suyumuz, havamız, toprağımız kirlenmesin istiyoruz. Tarım ve hayvancılık yaparak, üreterek yaşamaya devam etmek istiyoruz. Bölgemizde sağlıklı yaşamak, çocuklarımıza sağlıklı bir gelecek bırakmak istiyoruz. Bölgedeki çevre kirliliği ve sağlık sorunlarını artıracak uygulamalar yerine; hava kirliliği, Ergene Nehri'nin kirliliği gibi sorunlarımıza çözüm üretilmesini istiyoruz. Bugün zaten sanayi atıklarıyla, kömür dumanıyla kirleşmiş ve çevre sağlığını bozmakta olan havası ve suyuyla gündemden düşmeyen bölgemiz için yeni bir OSB, biraz daha kirli hava, daha fazla kimyasal atık ve daha az tarımsal üretim anlamına geliyor. Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası içinde bulunan köyümüze planlanan OSB'nin yapılması halinde Uzunköprü'de yaşanan hava kirliliği ve halk sağlığına zararları artarak devam edecek. Yetkililerden, birçok sorun ve olumsuzluk getirecek olan Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi projesinin iptal edilmesini ve tüm çalışmaların durdurulmasını talep ediyoruz.” dedi.