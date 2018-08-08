Türkiye’nin gündemine damga vuran seri katiller

Son olarak Kayseri'de villanın güvenlik görevlisi emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ı gasp amacıyla av tüfeğiyle öldüren Hamdi Kayapınar olayıyla gündeme gelen Türkiye'deki seri katiller yıllar geçse de vatandaşın zihninde kötü hatıralarla yer almaya devam ediyor. Yılların unutturamadığı 8 seri katil arşivlerde işte böyle yeraldı...

Kayseri’deki dehşet “Seri katilleri” gündeme getirdi. Hamdi Kayapınar, 7 kişiyi öldürdükten sonra cezaevine girmiş 2017 Şubat ayında da tahliye edilmişti. Kendisine “Avcı” diyen Kayapınar’ın son kurbanı güvenlik görevlisi Sami Yılmaz oldu. Kayapınarın, Yılmaz’ı, çok beğendiği silahı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Türkiye’nin gündemine damga vuran diğer seri katillerden hafızalarda kalanları ise şöyle:

“ANTEP CANAVARI” VE “BEBEK YÜZLÜ KATİL”

Türkiye’nin bilinen ilk seri katili “Antep Canavarı”ydı. Abdullah Palaz, 43 kişiyi öldürdüğü için 38 ayrı cezaevinde 48 yıl hapis yattı.

“Bebek Yüzlü” katil olarak bilinen Ali Kaya ise 1997’de amcası Celal Kaya’yı öldürdü. 5 yıl hapis yattı. Cezaevinden çıktığında annesine tecavüz öne sürülen bir kişiyi öldürdü. Bu cinayet sonrası akli dengesi bozuk raporu alarak akıl hastanesine kaldırıldı. 1999’da kapalı yerde duramaz raporu aldı ve bu nedenle hastaneden çıkarıldı. Bundan sonra Alanya’da 5 kişiyi daha bıçaklayarak öldürdü.

Son cinayetinden sonra kişilik bozukluğu teşhisiyle tekrar akıl hastanesine yatırıldı. Hastanede, yine benzer suçlarla oraya atılmış olan Ayhan Kartal’ı bıçaklayarak öldürdü. Son cinayetinden sonra Şanlıurfa yarı açık cezaevi’ne kaldırıldı. Bir yıl sonra buradan firar eden Kaya, 2004 yılında Alanya’da yakalandı.

“ÇİVİCİ KATİL”

Türkiye’nin gündemine gelen bir diğer seri katil ise “Çivici Katil” olarak bilinen Süleyman Aktaş. Aktaş, Antalya’da Nuri Keskin adındaki Başkomiseri öldürdü ve tutuklandı. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde 4.5 yıl tedavi gördü. Taburcu olduktan sonra Denizli’nin Bozkurt İlçesi’ndeki Çambaşı Köyü’ne döndü. 1994’te dört komşusunu boğarak öldürdü, gözlerine ve kafalarına çivi çaktı.Kamuoyunda “Çivici Katil” olarak bilinen Aktaş, konulduğu Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine konuldu, buradan kaçtı ancak yakalandı.

“ARTVİN CANAVARI”

Adnan Çolak ise “Artvin Canavarı” olarak biliniyor. Adnan Çolak 1992-1995 yılları arasında Artvin ve ilçelerinde 11 kişiyi öldürdü. Adnan Çolak 5 yıllık yargılama sonunda 112 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı ancak kamuoyunda “Rahşan Affı” olarak bilinen Şartlı Salıverme düzenlemesiyle 28 Mayıs 2005’te serbest bırakıldı.

“MOBİLYACI KATİL”

Kamuoyunda “Mobilyacı Katil” bililen Seyit Ahmet Demirci ise 1998’te İstanbul’da üç mobilyacıyı dükkanlarının bodrumkatında kafalarına kurşun sıkarak öldürdü. Demirci’nin kurbanları mobilyacılardı. Esenler ve Bağcılar’da hiç tanımadığı mobilyacıları rastgele seçerek öldürmüştü.

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“TORNAVİDALİ KATİL”

Yavuz Yapıcıoğlu ise “Tornavidali Katil” olarak tanınıyor.

Yavuz Yapıcıoğlu, Türkiye kriminoloji tarihinin en tehlikeli, en çok cinayet işleyen sanığı. Polis kayıtlarına göre 18 kişiyi öldürdü. Ancak 43 cinayetin sanığı olduğu ileri sürüldü. İstanbul ve Ankara’da cinayetler işledi. Cinayetleri işleme biçimi nedeniyle, “Tornavidalı Katil” olarak anıldı. Halen cezaevinde.

“KOLİCİ KATİL”

Orhan Aksoy ise 5 kişiyi naylon iple boğarak öldürdükten sonra cesetlerini de kolilere yerleştirip değişik yerlere attı. Orhan Aksoy, bu nedenle kamuoyunda “Kolici Katil” olarak tanındı. Yargılandığı duruşmalarda olay çıkaran, hakime kolundaki saati fırlatan “Kolici Katil”, 2004’te 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

“KUYUCU KATİL”

Özkan Zengin ise İstanbul’da 2008’de öldürdüğü kişileri bir su kuyusuna attığı için “Kuyucu Katil” olarak anıldı. Zengin’in hedef seçtiği kurbanlar, eşcinsellerdi. 2 ayda 4 kişiyi öldürdü. Zengin 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

“İZMİR CANAVARI”



“İzmir Canavarı” olarak bilinen Ayhan Kartal ise İzmir’de 1985’te 13 yaşındaki bir çocuğa tecavüz edip öldürdü. 1 yıl akıl hastanesinde kalıp çıktıktan sonra pedofil seri katil tecavüz ve cinayetlerini sürdürdü. 1989’da 9 yaşındaki bir çocuğu tecavüz ettikten sonra öldürdü. Yeniden akıl hastanesine konuldu, 1 yıl sonra kaçtı. Yakalandı yeniden akıl hastanesine konuldu. Yakalandığındaki ifadesinde, “İçimdeki bir ses çocuklara yaklaşmamı söylüyordu. Ancak çocuklarla ilişki kurabiliyordum” dedi. 2000 yılında Manisa’da akıl hastanesinde kaldığı koğuştaki arkadaşlarınca bıçaklanarak öldürüldü.

“UZİ’Lİ TERMİNATÖR”

Erdinç Tümer ise İzmir ve Bursa’da biri kadın 5 kişiyi öldürdü. Mafya tetikçisi ve tahsilatçısı olan Tümer, cinayetleri “Uzi” marka silahla işlediği için basında “Uzi’li Terminatör” olarak anıldı. Tümer 1999’da yakalandı. 2002’de yargılaması biten Tümer, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. DHA