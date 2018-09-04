Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türkiye’nin ilk ‘akıllı’ hastanesinde şok görüntü

Türkiye'nin ilk akıllı devlet hastanesi olan, 400 yataklı Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nin kullanılmayan 7'nci katı, sevgililerin buluşma noktası oldu.

android-time 12:45 4 Eylül 2018
Haberler Gündem
Türkiye'nin ilk akıllı devlet hastanesi olan, 400 yataklı Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nin kullanılmayan 7'nci katı, sevgililerin buluşma noktası oldu.

Antalya’da 2 yıldır hizmette olan Kepez Devlet Hastanesi’nin henüz açılmayan 7’nci katının boş olduğunu fark eden çift, farklı günlerde burada buluştu. Sevgililerin boş kattaki samimi anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çiftin kameraları görmelerine rağmen kattan ayrılmamaları dikkat çekti.

DHA

DHA

Hastanenin başhekimi Ramazan Gürkan, güvenlik kamerasından gördükleri çifti yakaladıklarını söyledi. Görüntülerde suç unsuruna rastlamadıkları için ikiliyi bıraktıklarını kaydeden Gürkan, katı henüz kullanımda olmadığı için kapalı tuttuklarını söyledi. Bazı mikropların ürememesi için katın çeşmelerini açtıklarını da belirten Ramazan Gürkan, bu dönemde çiftin kata girmiş olabileceğini söyledi.

DHA

Son güncelleme: android-time 13:3604.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar