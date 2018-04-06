Türkiye’nin teröre karşı kendisini koruması haktır

Ankara ile Berlin arasındaki “buzların çözülmeye başladığını” söyleyen Alman elçi, Zeytin Dalı Harekatı’nı “terörle mücadele kapsamında değerlendirdiklerinibelirtti. Erdmann, OHAL’in vizelerin kalkması için engel oluşturduğunu ifade etti.

Neşet ŞENİZEL

Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler uzun süredir tarihinin en gergin dönemlerinden birini yaşıyor. Bu ortamda Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Martin Erdmann, önceki gün elçiliğin İstanbul Tarabya'daki tarihi yazlık rezidansında gazetecilerle biraraya geldi. Erdmann, görüşmede şu mesajları verdi:

İKİLİ İLİŞKİLER: Özellikle son 2 yıl içinde bozulan Almanya-Türkiye ilişkileri adeta buzul çağı yaşadı. Ancak buzlar çözülüyor. Kurulan yeni Alman hükümeti, henüz Türkiye ile ilgili politikalarını oluşturmadı ama genelde Berlin'de olumlu bir hava var ve ilişkiler tamir edilmeye başlandı.

ZEYTİN DALI HAREKATI: Türkiye'nin terör saldırılarına karşı kendini koruma hakkına sahip olduğunu düşünüyoruz. Harekatı da terörle mücadele kapsamında değerlendiriyoruz. Sivillerin zarar görmemesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğü üzerinde durduğumuz noktalar.

VİZESİZ AVRUPA: Avrupa Birliği'nin yol haritasındaki 40 maddeden sadece 6 eksik kaldı. Yeni şartlar sunulması iddiaları doğru değil. Özellikle Terörle Mücadele Yasası ile OHAL bu yolda bir engel oluşturuyor.

FETÖ: Bu grup ile AKP uzun yıllar ortaktı. Bu nedenle darbe girişimi sırasında FETÖ'nün etkisini anlamakta zorlandık. Biz elbette bu harekette aktif olarak yer alan kişilerin cezalandırılmasıyla ilgili olarak Türk tarafı ile görüşmeye hazırız. Bir kişi ile ilgili bir suçlama getiriliyorsa bunun kanıtlanması gerekiyor. Kişiler hakkında kesin kanıt olmadığı sürece, Almanya'da bulunanların (FETÖ'cüleri kastediyor) yargılanması mümkün değil. Başbakanımız Merkel, 1 gün sonra darbeyi kınadığını açıkladı. Bunun terörist bir eylem olduğunu söyledi. Ankara'daki rezidansım Meclis'e 400 metre uzaklıkta. O gece neler yaşandığına tek tek tanık oldum. Darbe girişiminden 4-5 gün sonra Meclis'e ilk gidenlerden biriydim. Bu durum Türkiye'yi sarstı. Her kim ki bu darbe girişiminde yer aldıysa cezalandırılmalı…

RUSYA İLE YAKINLAŞMA: Bazen şöyle sözler duyuyoruz: AB'nin yedeği var, Çin var. Rusya var… Bu gibi sözlerin Türkiye gerçekleriyle ilgisi yok. Başka bir çare aramak mantıklı değil. Türkiye'nin Avrupa-Atlantik ittifak sistemleri dışında bir alternatifi yok.