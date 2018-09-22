Ölüm nereden gelirse gelsin, hangi yaşta bizi bulursa bulsun erkendir, zordur, katlanılmaz acıdır, Bazı ölümler vardır, diğerlerinden daha acıdır. Çünkü, insanı çaresiz bırakır. Duyunca, kala kalır insan! İster psikolojik deyin, ister dış güçler... Ekonomimiz yaşamı günden güne zorlaştırıyor. Bir gün aldığınızı ertesi gün alamıyorsunuz, bir gün işiniz varsa, ertesi gün işsizsiniz. İşte bu sıkıntıların bunalttığı insanlardan biri İsmail Devrim. Bir de okuldan, okulun istediği pantolonu yok diye geri gönderilen oğlu... Sonrası malum. Türkiye'yi sarsan intihar.

Türkiye’nin en büyük sanayi kentlerinden birinden geldi yıkıcı haber. Ülkemizin en büyük sanayi kentlerinden birinden Kocaeli’nden. İsmail Devrim, canına kıymıştı. Fakat bu intihar öyle “Yazık, kim bilir ne derdi vardı?” denilip sıradan hale gelecek bir haber değildi. Canına kıyan insan, oğluna okulun istediği pantolonu alamayan, oğlu okulun müdürü tarafından “O pantolon olmazsa okula giremezsin” denilerek eve gönderilerek şoke olan bir çocuğun babasıydı.

Türkiye medyası, Sözcü gibi bir kaç kuruluş dışında bu haberi hiç görmedi. Üç maymunu oynadı, oynamaya da devam ediyor. Daha üç gün önce Şanlıurfa’dan benzer çaresizlikte bir haber gelmişti. Bir adam, belediye meydanında törene katılan belediye başkanı ve devlet büyüklerinin yanına gitmiş, iş istemiş ancak olumsuz yanıt almıştı. Kendini yaktı. Güçlükle söndürdüler, vücudu büyük ölçüde yandı. Medyanın büyük bölümü bu habere de uzak durdu. Canına kıyan, kendi canını yakan bu insanların durumunu “psikolojik” olarak ele aldı.

Bu görmezden gelme, vatandaşlar özellikle de sosyal medya kullanıcıları arasında infiale yol açtı. Sosyal medya Kocaeli’nden gelen bu haberle çalkalanıyor adeta. Haluk Levent gibi duyarlı sanatçılar hemen devreye girdiler. Herkes, babası canına kıyan o çaresiz çocuğa ve ailesine yardım etmenin yollarını arıyor. Fenerbahçe’nin de girişimleri olduğu öğrenildi. Türk milletinin bu duyarlılığı o evlada da aileye de mutlaka en iyi şekilde sahip çıkacaktır. Bundan şüphe yok. Fakat ne yapılırsa yapılsın, 45 yaşında aramızdan ayrılan İsmail Devrim asla geri gelmeyecek. Oğlu, bir daha asla babasına sarılamayacak ve onunla bir daha asla Fenerbahçe maçına gidemeyecek.

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