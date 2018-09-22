Türkiye’yi yasa boğan olaya ilişkin Valilikten bir garip açıklama

Oğluna pantolon alamadığı için intihar eden İsmail Devrim’le ilgili haberlere ilişkin Kocaeli Valiliği’nin dün gece yarısı açıklama yaptığı ortaya çıktı. Valiliğin resmi mail adresinden geceyarısı yapılan açıklamada "İntihar sebebi çocuklarına kıyafet alamadığı ve bu sebeple okula alınmadıkları şeklinde yayınlanmıştır. Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığı anlaşılmıştır" denildi.

Türkiye, Kocaeli’nden gelen intihar haberiyle sarsıldı. Oğluna, okulun istediği pantolonu alamayan İsmail Devrim, çocuğu okuldan gönderilince kendisini banyoda iple asarak yaşamına son verdi.

Çaresiz babanın eşine söylediği son sözleri ise, “Çocuklarıma bakamıyorsam, çocuğuma bir pantolon alamıyorsam niye yaşıyorum ki” oldu.

Kocaeli Körfez Hereke Nuh Çimento Meslek Lisesi'nde meydana gelen ‘pantolonsuz öğrenciyi derse almama’ olayıyla ilgili Kocaeli Valiliği gece geç saatlerde bir açıklama yaptı.

Üzücü olayla ilgili haberler yayınlandıktan sonra yapılan açıklamada, 2 saat içerisinde inceleme ve araştırma yapıldığı belirtildi ve “intiharın psikolojik olduğu, maddi nedenlere dayanmadığı” savunuldu.

Kocaeli Valiliği'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı; “21.09.2018 tarihinde Körfez ilçemizde yaşanan intihar olayı belirtilen linklerde internet haberi olarak yapılmıştır. Söz konusu haberler; intihar sebebi çocuklarına kıyafet alamadığı ve bu sebeple okula alınmadıkları şeklinde yayınlanmıştır. Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığı anlaşılmıştır. Haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek, olumsuz algı oluşturmaya sebep olduğu anlaşılmaktadır.”

'Ekonomik sorunlar psikolojik' Kocaeli Valiliğinin açıklaması akıllara Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün önceki gün yaptığı 'ekonomik kriz' açıklamasını getirdi. Bakan Gül Gaziantep'te katıldığı bir programda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ekonomik programı değerlendirmiş ve 'Türkiye'de yaşanan bu sorunların reel değil, daha ziyade psikolojik olduğunu, hem piyasa aktörleri hem de az önceki toplantıda iş adamlarımız paylaştı' demişti. Kocaeli Valiliğinin açıklaması akıllara Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün önceki gün yaptığı 'ekonomik kriz' açıklamasını getirdi. Bakan Gül Gaziantep'te katıldığı bir programda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ekonomik programı değerlendirmiş ve 'Türkiye'de yaşanan bu sorunların reel değil, daha ziyade psikolojik olduğunu, hem piyasa aktörleri hem de az önceki toplantıda iş adamlarımız paylaştı' demişti.

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