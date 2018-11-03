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Turuncu listedeki terörist öldürüldü

Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonunda, İçişleri Bakanlığının 'teröristler listesi'nin turuncu bölümünde, 600 bin lira ödülle aranan Selim Demiroğlu öldürüldü.

android-time 14:15 3 Kasım 2018
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Turuncu listedeki terörist öldürüldü
Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonunda, İçişleri Bakanlığının 'teröristler listesi'nin turuncu bölümünde, 600 bin lira ödülle aranan Selim Demiroğlu öldürüldü.

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